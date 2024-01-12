В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвуют более 200 ребят из Каширы

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«В Кашире по результатам муниципального этапа олимпиады, а также в соответствии с проходными баллами для участия в региональном этапе были отобраны 209 школьников, что на 87 человек меньше, чем годом ранее. Значительный прирост отмечается по таким предметам, как география, история, литература, обществознание, право и ОБЖ», — отмечается в сообщении.
Большинство прошедших олимпиадный отбор ребят учатся в школах №7 (с углублённым изучением отдельных предметов), №10 и №3.
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