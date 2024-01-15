Глава Каширы Шувалов поздравил с днём рождения дочь участника СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Дочь участника специальной военной операции на Украине поздравил с днём рождения глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Глава округа принёс семилетней имениннице Евгении цветы и подарки», — отмечается в сообщении.
Семья юной Жени недавно переехала из съемного жилья в муниципальную квартиру по договору коммерческого найма, администрация округа помогла семье героя с ремонтом.
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Лев Каштанов