Фото: Галина Добрынина
Ученикам и воспитанникам школ и детских садов подольского микрорайона Климовск раздали угощения от команды губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Дети получили сладости, мандарины и сок.
«В классах основного корпуса школы №5 детям раздали 27 вкусных коробок, каждая весом 17 кг. Ещё шесть классов получили угощения в начальной школе на проспекте 50 лет Октября. Всего было роздано более 560 кг вкусных и полезных продуктов», – сказала директор образовательного комплекса МБОУ СОШ №5 Елена Гончарук.Дети сразу же пробовали угощения. Больше всего эмоций вызвали коробочки с соком и мандарины. Запах от них наполнил классы и напомнил о недавно завершившихся новогодних праздниках.
Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.
Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.
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Лора Луганская