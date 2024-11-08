Красногорскую больницу оборудуют современным рентгенодиагностическим комплексом

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Современный рентгенодиагностический комплекс «ТелеКоРД-7МТ» на три рабочих места заработает в поликлинике №1 Красногорской больницы в начале будущего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Это один из самых современных рентгеновских аппаратов в России на данный момент. Пациентам будут проводить все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований», — отметила заведующая рентгенологическим отделением Красногорской больницы Юлия Телепнева.Она добавила, что одним из преимуществ этого рентгеновского аппарата является возможность делать широкоформатные снимки, так что исследования можно будет проводить и пациентам с повышенной массой тела.
Сейчас в помещении, где поставят аппарат, проводится ремонт. Завершить работы и установить технику планируется до конца декабря, а приём пациентов начать в первом квартале 2025 года.
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