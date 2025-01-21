Для школьников проведут всемирную олимпиаду «Великая Победа»

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«Первый тур будет проходить с 25 февраля по 21 марта, он заключается в онлайн-тестировании. Второй тур — с 25 марта по 11 апреля — предполагает расширенное онлайн-тестирование со специальными заданиями. А на финальный тур, назначенный на 6 мая, участники должны представить творческую работу», — говорится в сообщении.Все победители олимпиады получат подарки и ценные призы от организаторов и партнёров акции, а три человека смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая.
На сайте олимпиады «Великая Победа» уже открыта предварительная регистрация. Возрастные ограничения для участников олимпиады — не младше 10 и не старше 18 лет.
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