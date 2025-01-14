Стартовал новый сезон олимпиад для талантливой молодёжи

Фото: сайт it-planet.org
АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» вместе с российскими компаниями и вузами запустила новый сезон национальных и международных инициатив с обновлённой конкурсной программой. Об этом сообщили в пресс-службе АНО.
Международная олимпиада «IT-Планета 2025» – XVI практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливой молодёжи в направлении информационных и инновационных технологий.
Неограниченные возможности 2025 – программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью.
Кубок фиджитал-спорттех-инноваций 2025 – открытый молодёжный конкурс по созданию технологических инноваций в области физкультуры и спорта
Олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2025» – открытые соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств.
Ожидается участие в этих мероприятиях не менее 30 тыс. человек из России, стран СНГ и других стран. Зарегистрироваться на них можно на сайте.
Направленность конкурсной программы этих мероприятий соответствует национальной цели «Технологическое лидерство» и затрагивает такие области, как программирование, робототехника, беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, администрирование операционных систем, базы данных и многие другие.
Целевая аудитория – студенты, молодые педагоги и дипломированные специалисты в возрасте от 16 до 35 лет.
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