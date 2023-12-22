Для школьников России проведут «Урок цифры» по теме «Кибербезопасность будущего»

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15 января по 4 февраля 2024 года для российских школьников проведут мероприятия по теме «Кибербезопасность будущего» в рамках образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Мероприятие организовано при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.
Урок подготовлен для учеников 1-11 классов. Здесь дети смогут познакомиться с устройством интернета вещей, способами защиты данных, а также научиться безопасному поведению в сети «Интернет» и как противостоять киберугрозам.
Также в рамках цифрового урока детям расскажут о профессиях в IT и в области кибербезопасности. Также 12 января в 10:00 по мск на сайте https://урокцифры.рф пройдет вебинар для педагогов.
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Урок подготовлен для учеников 1-11 классов. Здесь дети смогут познакомиться с устройством интернета вещей, способами защиты данных, а также научиться безопасному поведению в сети «Интернет» и как противостоять киберугрозам.
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Элина Позднякова