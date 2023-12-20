«Столярное дело и шитьё»: Путин запретил телефоны и ввёл урок труда, что ждет школьников

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках. Кроме того, с 1 сентября 2024 года в российских школах появится новый предмет – урок труда. Редакция «Радио 1» расскажет, как изменится жизнь школьников, как будет исполняться запрет на пользование смартфонами, и с какой целью введены поправки.
Путин подписал закон о запрете телефонов в школе
Авторы поправок прежде пояснили их цель и заявили, что инициатива направлена на минимизацию факторов, которые отвлекают обучающихся от образовательной программы.
В Госдуме рассказали, как будет реализован запрет на пользование телефонами в школах
В нескольких российских школах прежде уже был введен принцип запрета мобильных телефонов. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT. По ее словам, существует несколько способов реализации меры. Парламентарий привела в пример вариант, когда школьники будут сдавать мобильные устройства перед началом урока.
«Вариант номер два: он (ученик-прим ред.) может оставлять в своей сумке телефон, просто не использовать и не доставать во время учебного процесса, исключения составляют только случаи вреда жизни и здоровью», — заявила Лантратова.
Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах
Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин, который выступил автором инициативы, заявил, что трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса.
«Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», – написал Володин в своем телеграм-канале.
В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей
В Госдуме уроки труда в школах связали с нехваткой рабочих
Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что введение в школах уроков труда позволит справиться с нехваткой людей рабочих профессий. По его мнению, учебная дисциплина позволит вернуть рабочим специальностям престиж.
«Слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье должны вернуться в школы», — убежден Колунов.
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Анастасия Крестьянова