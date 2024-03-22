Для школьников Воскресенска провели урок-игру по сборке роботов и 3D-рисованию

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Квест под названием «Знакомьтесь: высокие технологии» провели в лицее имени П.В. Стрельцова в Воскресенске для учеников восьмого и девятого класса, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В ходе игры, которую организовали для ребят студенты технологического факультета Коломенского государственного социально-гуманитарного университета, школьники попробовали свои силы в 3D-рисовании, сборке роботов и освоении виртуальной реальности, а также проверили свою цифровую грамотность», — говорится в сообщении.Кроме того, доцент кафедры технических систем, теории и методики образовательных процессов технологического факультета ГСГУ Дмитрий Орешин прочитал для учителей информатики и технологий лекцию, посвящённую перспективам изучения беспилотников в рамках школьной программы.
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