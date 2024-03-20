Подмосковные логисты приняли участие в конкурсе профессионального мастерства

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Мероприятие проводилось на базе Автомобильно-дорожного колледжа.
«В рамках конкурса участники выполняли профессиональные задания и продемонстрировали свои умения в различных направлениях. Ребята делали расчет общих годовых затрат по двум вариантам производства и выбор оптимального места производства, применяли правила Парето для определения «горячих» и «холодных» зон хранения склада, а также оформляли документы по движению товарно-материальных ценностей», — поделились в министерстве.
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