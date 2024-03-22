Для студентов подмосковного колледжа «Энергия» провели урок по ультразвуку

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Урок, посвящённый работе ультразвуковых приборов, провели для студентов подмосковного колледжа «Энергия», изучающих сварочное производство, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Слушателям рассказали о том, как распространяется ультразвук, а также о том, как используются излучатели и приёмники ультразвуковых волн», — говорится в сообщении.После лекции знания студентов проверили с помощью викторины.
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