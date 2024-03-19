Победителями областного этапа чемпионата «Профессионалы» стали студенты из Серпухова

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Студенты Серпуховского колледжа показали лучшие результаты на региональном этапе чемпионата «Профессионалы-2024» в сфере туризма, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Первое место заняла команда Серпуховского колледжа в составе Александры Румянцевой и Софьи Пивоваровой. Эксперт-наставник — Ирина Закатина», — говорится в сообщении.Второе место также завоевали представители Серпуховского колледжа: студентки Елена Вырулаева и Анна Гусева.
Читайте также:
Участниками подмосковного этапа олимпиады школьников стали более 20 тысяч человек
Российские студенты разработали приложение по обучению самостоятельной жизни
Подмосковные студенты стали призерами национального чемпионата «Профессионалы будущего»
Лев Каштанов