Для студентов гуманитарного колледжа в Серебряных Прудах провели урок мужества

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Урок мужества организовали для студентов Московского областного гуманитарного открытого колледжа в Серебряных Прудах молодогвардейцы и члены партии «Единая Россия», почётным гостем мероприятия стал руководитель Серебряно-Прудского отделения общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Игорь Король, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе урока Игорь Король поделился с ребятами не только историями из своей жизни, но и рассказал о подвигах участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что герои всегда были, есть и будут, и только от нас зависит, будем ли мы помнить их подвиги», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили, что Игорь Король с начала СВО активно занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам. Кроме того, он организует спортивные турниры, посвящённые погибшим героям-землякам.
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