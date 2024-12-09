Юных жителей Серебряных Прудов научили мастерить новогодних гномов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Мастер-класс для детей «Новогодний гномик» состоялся в Доме культуры села Подхожее в городском округе в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В качестве материала для поделок ребята использовали фетр. Из него их научили мастерить подставки для карандашей и ручек в новогоднем стиле — в виде симпатичного гномика. Фетр — это материал из шерсти с добавлением синтетических волокон, мастерить из него поделки очень удобно: он мягкий и эластичный», — говорится в сообщении.Мастер-класс доставил всем участникам больше удовольствие, а получившихся гномиков ребята унесли домой.
Ранее сообщалось, что сотрудница Госавтоинспекции Серебряных Прудов провела для детей с ограниченными возможностями здоровья урок-игру по безопасности дорожного движения.
Читайте также:
В Серебряных Прудах почтили память героев Великой Отечественной войны
В Серебряных Прудах открыли «Парту Героя» памяти лётчика-испытателя Коровушкина
Молодогвардейцы из Серебряных Прудов сдали кровь для Зарайской больницы
Лев Каштанов