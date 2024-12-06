В Серебряных Прудах открыли «Парту Героя» памяти лётчика-испытателя Коровушкина

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах в рамках образовательного проекта «Новая школа» открыли «Парту Героя» в честь земляка – Героя Советского Союза, лётчика-испытателя Николая Коровушкина. Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
Серебряно-Прудская начальная школа стала пятой в муниципалитете, где была установлена такая парта. Это инициатива местного отделения партии единороссов, педагогов, родителей и учеников. Торжественное открытие состоялось в преддверии Дня героев Отечества.
Николай Иванович Коровушкин родился 19 марта 1021 года в семье врача. Окончил Серебряно-Прудскую среднюю школу, затем Московское Краснознамённое военно-техническое училище ВВС. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1941 году в составе 149-й отдельной разведывательной эскадрильи служил в Иране, затем на Закавказском фронте.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды
Коровушкин летал на 96 типах самолётов всех классов. Установил мировые рекорды по выходу на скорость 2 тыс. км/час и высоту 20 тыс. метров. Переучил десятки лётчиков-испытателей, произвёл сотни полётов на проверку техники пилотирования лётного состава, в том числе космонавтов.
В 1957 году Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1961 – Заслуженного лётчика-испытателя СССР.
Образовательный проект «Парта героя» призван напомнить сегодняшним школьникам о том, что в жизни всегда есть место подвигу, показать им положительные примеры, на которые можно и нужно равняться, научить уважать историю своей страны и своей малой родины. Такие парты могут появиться во всех школах России, где есть свои герои.
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«В стенах школы появится ещё один островок памяти героического прошлого и настоящего нашей Родины, островок памяти конкретного человека. «Парта героя» будет хорошим стимулом для учёбы ребят. Она ещё раз напомнит о простых людях, которые своим подвигом сделали нашу страну непобедимой, – отметил, выступая на церемонии, Павлихин.
Николай Иванович Коровушкин родился 19 марта 1021 года в семье врача. Окончил Серебряно-Прудскую среднюю школу, затем Московское Краснознамённое военно-техническое училище ВВС. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1941 году в составе 149-й отдельной разведывательной эскадрильи служил в Иране, затем на Закавказском фронте.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды
Коровушкин летал на 96 типах самолётов всех классов. Установил мировые рекорды по выходу на скорость 2 тыс. км/час и высоту 20 тыс. метров. Переучил десятки лётчиков-испытателей, произвёл сотни полётов на проверку техники пилотирования лётного состава, в том числе космонавтов.
В 1957 году Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1961 – Заслуженного лётчика-испытателя СССР.
Образовательный проект «Парта героя» призван напомнить сегодняшним школьникам о том, что в жизни всегда есть место подвигу, показать им положительные примеры, на которые можно и нужно равняться, научить уважать историю своей страны и своей малой родины. Такие парты могут появиться во всех школах России, где есть свои герои.
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Лора Луганская