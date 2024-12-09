В Серебряных Прудах почтили память героев Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Возложение цветов к Братской могиле солдат, погибших на Великой Отечественной войне, состоялось в Серебряных Прудах 7 декабря — в 83-ю годовщину освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков, об этом написал глава городского округа Олег Павлихин в своём Telegram-канале.
«83 год назад на подмосковных полях произошла Битва за Москву — одна из крупнейших в истории войн. В Подмосковье армии фашистов было нанесено первое крупнейшее поражение стратегического масштаба. (…) Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто с доблестью выполнил свой священный долг перед Отечеством, кто стеной встал на пути врагов», — отметил Олег Павлихин.В ходе церемонии к Братской могиле в Серебряных Прудах возложили цветы и венки и почти память погибших минутой молчания.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Читайте также:
В Серебряных Прудах открыли «Парту Героя» памяти лётчика-испытателя Коровушкина
Для детей с ОВЗ в Серебряных Прудах провели урок по безопасности на дорогах
В округе Серебряные Пруды 9 декабря отключат свет в двух населённых пунктах
Лев Каштанов