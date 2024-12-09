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В Серебряных Прудах почтили память героев Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Возложение цветов к Братской могиле солдат, погибших на Великой Отечественной войне, состоялось в Серебряных Прудах 7 декабря — в 83-ю годовщину освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков, об этом написал глава городского округа Олег Павлихин в своём Telegram-канале.
«83 год назад на подмосковных полях произошла Битва за Москву — одна из крупнейших в истории войн. В Подмосковье армии фашистов было нанесено первое крупнейшее поражение стратегического масштаба. (…) Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто с доблестью выполнил свой священный долг перед Отечеством, кто стеной встал на пути врагов», — отметил Олег Павлихин.
В ходе церемонии к Братской могиле в Серебряных Прудах возложили цветы и венки и почти память погибших минутой молчания.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

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Спецтехника ликвидирует последствия снегопада в Подмосковье в усиленном режиме
09 декабря 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Специальная техника региональных операторов Подмосковья перешла на усиленный режим работы в связи с ликвидацией последствий снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Из-за обильных осадков, прошедших в регионе в минувшие выходные, длительность перевозки отходов мусоровывозящей увеличена на два – три часа. Первые экипажи вышли на маршруты в воскресенье 6 утра.
«Для перевозки отходов задействованы мусоровозы, бункеровозы и ломовозы. Значительные помехи для спецтранспорта создают автомобили, припаркованные у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. Часто мусоровозы вынуждены несколько раз возвращаться к контейнерам из-за перекрытого проезда. Это сбивает график и ведёт к перенакоплению», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.


В Минчистоты напомнили, что за перекрытие доступа спецтехники к контейнерным площадкам налагается административный штраф, а автомобиль эвакуируют.

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#московская область
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В России создадут единую цифровую базу для ИЖС с эскроу-счетами
09 декабря 2024, 10:09

Фото: istockphoto.com/filmfoto

Закон об индивидуальном жилищном строительстве с использованием эскроу-счетов вступит в силу в России 1 марта 2025 года, для удобства всех участников процесса будет создана единая цифровая база проектов домов, а также проверенных подрядчиков, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«Цифровой базой для реализации механизма эскроу-счетов в ИЖС станет портал строим.дом.рф, где все участники строительства индивидуального жилья могут взаимодействовать в онлайн-формате. Там будут размешены проекты домов, которые можно построить с эскроу-счётом, а также информация о проверенных подрядчиках», — говорится в сообщении.
По новой схеме заказчик, заключив договор с подрядчиком, открывает в банке эскроу-счёт, на который переводит всю сумму на строительство. На время работ сумма «замораживается», и получить её подрядчик может только после сдачи объекта. Таким образом заказчик гарантирован от нецелевого расходования своих средств.

Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использование эскроу-счетов размещена по ссылке.

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#база
#россия
#строительство
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В «Единой России» предложили упрощённый порядок усыновления для участников СВО
09 декабря 2024, 09:56

Фото: iStock/Ilya Burdun

Активистки «Женского движения Единой России» выступили с предложением разрешить участникам спецоперации усыновлять детей в упрощённом порядке.
Как пишут «Ведомости», данный вопрос обсуждался на форуме движения, который прошёл 7 декабря в Биробиджане, административном центре Еврейской автономной области.

Активистки движения предлагают внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы, которые позволили бы судам принимать решение об усыновлении без личного присутствия участника СВО — по нотариальной доверенности. Необходимость таких поправок заключается в том, что военнослужащие не могут лично присутствовать в суде.

По словам автора инициативы, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, с такими трудностями уже столкнулась одна из российских семей.

Сейчас предложение направлено в Минюст. Если его поддержат, депутаты будут готовить законопроект, рассказала Стенякина. Предполагается, что при принятии решения об усыновлении ребёнка в суде нужно будет присутствовать супруге участника СВО (матери усыновляемого ребенка), подчеркнула она.

Как отметила президент фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, процедуру усыновления предлагают провести удалённо, если мужчина понимает, что он может не вернуться.

Она добавила, ребёнок от первого брака, которого участник СВО растил и жил с ним, не получит выплаты, если юридически мужчина не является его усыновителем.

Детям участников спецоперации положено ежемесячное пособие. Размер такой выплаты в 2024 году составляет 16 698,63 руб. в месяц. Для таких детей также действуют льготы при поступлении в вузы. Кроме этого, у них есть преимущества при зачислении в колледжи и техникумы вне зависимости от оценок в школьном аттестате.

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#пособие
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#единая россия
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В люберецком ЖК «Гоголь Парк» построили паркинг на 570 машин
09 декабря 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Подземно-надземный пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 570 автомобилей, построили на территории жилого комплекса «Гоголь Парк» в Люберцах, Минжилполитики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства.
«Общая площадь нового паркинга составляет около 16 тысяч квадратных метров, его основным преимуществом является высокая эффективность использования пространства. В паркинге оборудован также лифт для удобства водителей, есть шиномонтаж, мойка на три машины, станция техобслуживания и кладовые для хранения вещей», — говорится в сообщении.
Отмечается, в ЖК «Гоголь Парк» планируется также построить подземный паркинг на 180 автомобилей.

Паркинги создаются в рамках строительства ЖК по новым подмосковным стандартам — с дворами без машин.

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#строительство
#люберцы
#минжилполитики мо
#парковка
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Школа в ЖК «Рублевский Квартал» готова на 57%
09 декабря 2024, 09:41

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Компания «Самолёт» продолжает возведение школы в жилом комплексе «Рублевский Квартал». На сегодняшний день степень готовности объекта составляет около 57%, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Завершено создание монолитного каркаса здания, на завершающей стадии находятся кладка стен и установка перегородок. Интенсивно проводится монтаж внутренних инженерных систем. Установка окон выполнена на 30%, кровля готова более чем на 70%. Одновременно с этим происходит подключение здания к внешним инженерным сетям, проводятся отделочные работы внутри помещений, а на территории комплекса специалисты занимаются благоустройством.

Четырёхэтажная школа имеет общую площадь 13 000 квадратных метров и рассчитана на 1100 учеников, которые будут обучаться в 44 классах. Для младших школьников предусмотрены отдельные классы и зоны продлённого дня, а для старшеклассников — специализированные кабинеты и лаборатории по физике, химии, биологии и информатике.

В мастерских для трудового обучения и творчества дети смогут заниматься изобразительным искусством, музыкой, кулинарией, шитьём, работой с деревом и металлом. Информационно-библиотечный центр будет оснащён книгохранилищем на 20 000 книг, а спортивный зал — на 300 и 500 квадратных метров. Столовая будет вмещать в себя 550 человек.

Жилой комплекс «Рублевский Квартал» находится в селе Лайково, Одинцовский городской округ, Московская область. Школа на 1100 мест станет первым социальным объектом комплекса и будет построена в 2025 году.

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#московская область
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#одинцовский минжилполитики мо
#подмосковные стройки
#одинцово
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Загруженность подмосковных дорог утром 9 декабря составила пять баллов
09 декабря 2024, 09:30

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 9 декабря, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Пятницкое, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Общее число машин на дорогах Подмосковья сегодня утром составляет более 878 тысяч, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Юным жителям Каширы вручили паспорта
09 декабря 2024, 09:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Церемония вручения первых паспортов состоялась в актовом зале администрации городского округа Кашира, главный документ из рук главы муниципалитета Михаила Шувалова получили 23 четырнадцатилетних местных жителя, сообщает окружная пресс-служба.
«Поздравляю вас с получением паспорта гражданина Российской Федерации. Этот документ означает принадлежность к нашей великой России. Гордитесь, что вы – граждане Российской Федерации! Желаю вам здоровья, удачи, достижения поставленных целей и новых побед!» — сказал юным гражданам Михаил Шувалов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ребят поздравил также председатель местного Совета депутатов Сергей Буров. А в завершении церемонии была сделана общая фотография на память. Кроме того, юные граждане получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьёва, подставку для телефона и футболку с символикой Каширы и обложку для паспорта с символикой «Движения первых».

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Россияне изменили представления о размере будущей пенсии
ВСК: россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей
09 декабря 2024, 08:06

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Приемлемым размером пенсии большинство граждан РФ считает сумму в 110 тысяч рублей. В то же время, доля тех, кто видит оптимальной пенсию в диапазоне 100-200 тысяч рублей, увеличилась с 12% в начале года до 25% к его концу. Об этом информирует РИА Новости.
Если в начале года почти половина россиян ожидала пенсию в размере 50-100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель снизился до третьи опрошенных. Наиболее высокие ожидания о размере пенсии имеют люди с высоким уровнем дохода, особенно жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Однако, несмотря на изменения в ожиданиях, каждый второй россиянин еще не начал формировать сбережения на пенсию, а 32,7% респондентов даже не планируют этого делать. Наиболее финансово грамотными оказались мужчины с высоким уровнем дохода, тогда как люди со средним доходом и без детей менее склонны заботиться о финансовой подушке безопасности.

Что касается места жительства на пенсии, подавляющее большинство россиян (80%) планируют проводить старость на родине, в то время как только 9% желают жить за границей. Примерно четверть опрошенных не собираются менять место жительства после завершения трудовой деятельности, а столько же хотели бы переехать за город или в теплый южный регион, преимущественно в Краснодарский край.

Интересно, что среди молодежи наблюдается снижение желания переехать за границу после выхода на пенсию — только 15% респондентов из этой группы выражают такое намерение. Наиболее привлекательными для переезда остаются европейские страны (38%) и теплые южные страны (34,5%).

Ранее стало известно, что в России обсуждается инициатива о введении семидневного блокирования средств, полученных от продажи квартир и домов, с целью проверки законности сделок с недвижимостью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсии
#изменения
#сбережения
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В РФ предложили блокировать средства от продажи недвижимости
В России предлагают ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости
09 декабря 2024, 07:22

Фото: iStock/ArtemSam

В России обсуждается инициатива о введении семидневного блокирования средств, полученных от продажи квартир и домов, с целью проверки законности сделок с недвижимостью. Об этом пишут «‎Известия».
По данным газеты, письмо с предложением было направлено главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной заместителем председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светланой Разворотневой.

Отмечается, что за последние два года на рынке недвижимости активизировались мошеннические схемы, одной из которых является так называемая схема «продавец под влиянием».

Аферисты убеждают собственников недвижимости по телефону принять участие в фиктивной операции, якобы связанной с действиями силовых органов, таких как ФСБ или МВД. В рамках этой схемы гражданам предлагают продать свою жилплощадь, а вырученные средства перевести «сотрудникам» правоохранительных органов. При этом злоумышленники уверяют, что сделка является лишь формальностью и право собственности будет восстановлено.

Однако в результате таких манипуляций граждане теряют как свое жилье, так и деньги, полученные от продажи.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила об увеличении случаев телефонного мошенничества, в которых злоумышленники подделывают номера ФСБ и других органов безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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