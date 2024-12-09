В Серебряных Прудах почтили память героев Великой Отечественной войны

Приемлемым размером пенсии большинство граждан РФ считает сумму в 110 тысяч рублей. В то же время, доля тех, кто видит оптимальной пенсию в диапазоне 100-200 тысяч рублей, увеличилась с 12% в начале года до 25% к его концу. Об этом информирует РИА Новости.