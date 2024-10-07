В колледже «Подмосковье» провели открытые уроки о культуре безопасности

Фото: Министерство образования Московской области
В структурных подразделениях Колледжа «Подмосковье» преподаватели предмета «Основы безопасности и защита Родины» провели Всероссийские открытые уроки по культуре безопасности, приуроченные ко Дню гражданской обороны России, сообщает Министерство образования Московской области.
Основная цель этих мероприятий заключалась в распространении культуры безопасности и повышении осведомлённости о гражданской обороне. Преподаватели продемонстрировали правила использования общевойскового защитного костюма, объяснили основы оказания первой помощи, обсудили безопасное поведение и противопожарные меры на территории колледжа, а также предоставили информацию о действиях учащихся в случае пожара.
Кроме того, были рассмотрены вопросы использования индивидуальных средств защиты, представлена краткая история создания гражданской обороны, её основные задачи и режимы работы. Также была предоставлена информация о порядке эвакуации из здания колледжа при пожаре, наличии эвакуационных выходов и правилах использования огнетушителя.
Во время занятий студенты проявили активность и творческий подход, отражая тему безопасности на плакатах. Они посмотрели фильм, продемонстрировали навыки изготовления и использования марлевых повязок, противогазов и кровоостанавливающих жгутов, а также отработали правила оказания первой помощи.
В конце мероприятия была проведена викторина, на вопросы которой студенты ответили активно и правильно, продемонстрировав глубокие знания в области обеспечения безопасности.
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Кроме того, были рассмотрены вопросы использования индивидуальных средств защиты, представлена краткая история создания гражданской обороны, её основные задачи и режимы работы. Также была предоставлена информация о порядке эвакуации из здания колледжа при пожаре, наличии эвакуационных выходов и правилах использования огнетушителя.
Во время занятий студенты проявили активность и творческий подход, отражая тему безопасности на плакатах. Они посмотрели фильм, продемонстрировали навыки изготовления и использования марлевых повязок, противогазов и кровоостанавливающих жгутов, а также отработали правила оказания первой помощи.
В конце мероприятия была проведена викторина, на вопросы которой студенты ответили активно и правильно, продемонстрировав глубокие знания в области обеспечения безопасности.
Дайана Хусинова