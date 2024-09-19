В России запущен обучающий онлайн-курс «ТропаМИРоссии»

Фото: istockphoto/Wojciech Kozielczyk
В России с 23 июля запущен обучающий онлайн-курс в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии». Он создан автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Онлайн-курс будет проходить в формате открытого обучения с участием профильных специалистов и экспертов для широкой целевой аудитории: студентов, представителей региональных органов исполнительной власти, представителей туристической индустрии и бизнеса, преподавателей профильных программ обучения в образовательных организациях, строителей, архитекторов и других профильных специалистов по развитию активного туризма.
Основной задачей проекта будет рассказать широкой аудитории об инструментах и механизмах создания национальной системы туристических троп, поделиться знаниями и опытом по созданию фрагментов троп в России.
Видеоуроки будут выходить каждую неделю по вторникам и четвергам в 14:00. После каждого урока учеников ждут тесты для проверки полученных знаний, а также чек-листы и ключевые выводы по каждой теме.
Лекции доступны на сайте Агентства стратегических инициатив.
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Основной задачей проекта будет рассказать широкой аудитории об инструментах и механизмах создания национальной системы туристических троп, поделиться знаниями и опытом по созданию фрагментов троп в России.
Видеоуроки будут выходить каждую неделю по вторникам и четвергам в 14:00. После каждого урока учеников ждут тесты для проверки полученных знаний, а также чек-листы и ключевые выводы по каждой теме.
Лекции доступны на сайте Агентства стратегических инициатив.
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Александр Бойцов