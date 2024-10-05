Московский сервис запускает для школьников цифрового учителя на базе ИИ

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Сервисы Московской электронной школы (МЭШ) — это основная единая цифровая образовательная система Москвы. Проект помогает школьникам, родителям и учителям. О преимуществах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 5 октября.
В МЭШ есть сервис «Электронный журнал», который помогает заранее планировать уроки, выдавать домашнее задание, отслеживать посещаемость и ставить оценки с комментариями педагога, рассказал мэр.
Еще один сервис «Библиотека МЭШ» предоставляет школьникам доступ ко всем учебникам, пособиям и другим необходимым школьным материалам. Также в помощь школе есть сервис «Аттестация педагогов», где учителя могут добровольно проходить аттестацию и следить за ее результатами.
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«Среди важных обновлений текущего учебного года можно выделить сервис на базе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» по математике, который предлагает индивидуальные задания для учеников 5–9-х классов», — написал Собянин в Telegram-канале.
Еще один сервис «Библиотека МЭШ» предоставляет школьникам доступ ко всем учебникам, пособиям и другим необходимым школьным материалам. Также в помощь школе есть сервис «Аттестация педагогов», где учителя могут добровольно проходить аттестацию и следить за ее результатами.
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Лия Мурадьян