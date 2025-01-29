Для любителей острых ощущений: готовим том-ям с креветками как в ресторане в домашних условиях

Фото: iStock/karandaev
Национальное блюдо Лаоса и Таиланда быстро завоевало популярность среди гурманов. Кисло-острый суп на курином бульоне с морепродуктами (в нашем случае только креветки) разбавит ваш обычный рацион. Рецепт найдёте в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 100 г тигровых креветок;
- 15 г галангала (корень);
- 10 г лемонграсса;
- 50 г лука-шалота;
- 2 ст. л. пасты «Том-ям»;
- 6 помидоров черри;
- 6 шампиньонов;
- 5 г свежего перца чили;
- 1 лайм;
- 250 г кокосового молока или сливок;
- 200 мл куриного бульона;
- 1 ч. л. тростникового сахара;
- 10 мл растительного масла;
- 5 г кинзы;
- 100 г стеклянной лапши.
Фото: iStock/Supranee Bunchoo
Пошаговый рецепт1. Нарезаем корень галангала кружочками, затем лемонграсс, после нарезаем лук-шалот полукольцами.
2. В кастрюле обжариваем на растительном масле лук-шалот, галангал и лемонграсс.
3. Добавляем очищенные тигровые креветки. Обжариваем до тех пор, пока они не порозовеют.
4. Разрезаем шампиньоны пополам. Добавляем их, пасту «Том-ям» и тростниковый сахар. Хорошо перемешиваем и тушим несколько минут.
Фото: iStock/geargodz
5. Нарезаем перец чили. Разрезаем помидоры черри пополам. Добавляем их в кастрюлю.
6. Выдавливаем сок из половины лайма.
7. Заливаем всё куриным бульоном, доводим до кипения.
8. Добавляем кокосовое молоко или сливки, доводим до кипения.
9. Отдельно варим в кипящей воде стеклянную лапшу 6 минут.
Фото: iStock/Lisovskaya
Готовую лапшу кладём в тарелку, затем разливаем том-ям. Украшаем суп долькой лайма и кинзой. Приятного аппетита!
Читайте также:
Итальянская паста «Болоньезе»: аппетитные спагетти с мясным соусом по простому рецепту
Пикантное блюдо из морепродуктов в азиатском стиле: нежные кальмары с грибами в соевом соусе для идеального ужина
Гости на подходе? Выручит простой в приготовлении пирог с беконом и грибами, пошаговый рецепт
Анастасия Чубина