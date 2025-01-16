Итальянская паста «Болоньезе»: аппетитные спагетти с мясным соусом по простому рецепту

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Спагетти с соусом болоньезе — традиционное итальянское блюдо, простое в приготовлении и очень вкусное. Пошаговый рецепт ищите в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 150 г спагетти;
- 350 г говяжьего фарша;
- 150 г репчатого лука;
- 60 г растительного масла;
- 5 зубчиков чеснока;
- 100 мл красного сухого вина;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 100 мл воды;
- соль по вкусу;
- специи по вкусу;
- 3 лавровых листа;
- укроп по вкусу.
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Инструкция
- Подготовьте ингредиенты.
- Лук нарежьте кубиками. На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук.
- Чеснок нарежьте слайсами, после положите в сковороду к луку. Пассеруйте 30 секунд. Добавьте мясной фарш и обжарьте его.
- Через 4 минуты влейте красное вино и выпарьте спирт. Затем добавьте томатную пасту, перемешайте и уменьшите нагрев плиты.
- Влейте воду и дайте испариться жидкости.
- Добавьте в соус соль, специи и лавровый лист. Перемешайте и тушите 10 минут.
- На дно тарелки, в которой будете подавать макароны, положите кусочек сливочного масла.
- Укроп нарежьте не слишком мелко.
- Отварите спагетти, откиньте их в дуршлаг и закрутите с помощью вилки, выложите на тарелку.
- В конце в соус болоньезе добавьте укроп и оставшийся чеснок.
С чем употреблятьДанное блюдо не требует дополнения.
Как подаютПоверх спагетти выложите горячий соус болоньезе. Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина