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Гости на подходе? Выручит простой в приготовлении пирог с беконом и грибами, пошаговый рецепт

Фото: istockphoto / KateSmirnova

Фото: istockphoto / KateSmirnova

Ароматный пирог с замороженными грибами на слоеном тесте — простой и удобный вариант для любого случая. Готовить его можно круглый год, используя покупное или заранее замороженное домашнее тесто. Такой рецепт выручит, если времени на готовку мало, а гости уже на подходе. Подробности приготовления — в материале «Радио 1».



Ингредиенты (на 8 порций)


  • Веточки петрушки — 3 штуки;
  • лесные грибы — 150 грамм;
  • сметана — 100 миллилитров;
  • слоёное бездрожжевое тесто — 500 грамм;
  • яйцо (желток) — 1 штука;
  • копчёный бекон — 200 грамм;
  • яйца — 6 штук.

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Инструкция


  • Подготовьте бекон
Нарежьте его небольшими кусочками и обжарьте на сухой горячей сковороде до золотистой хрустящей корочки. Готовые шкварки переложите шумовкой в отдельную миску.

Фото: istockphoto / Jan Mach

  • Обжарьте грибы
В эту же сковороду положите замороженные грибы и обжаривайте их, периодически помешивая, около 10 минут или до испарения лишней жидкости. Дайте грибам немного остыть.

Фото: istockphoto / SarapulSar38


  • Подготовьте тесто
Раскатайте слоеное тесто в прямоугольник и перенесите на смазанный маслом противень. Отступив 3 см от краев, сделайте ножом неглубокие надрезы, формируя бортики, а внутри этих границ нанесите мелкие насечки. Смажьте поверхность теста взбитым желтком и выпекайте 10 минут в духовке, разогретой до 180 °С.

Фото: istockphoto / ZhakYaroslavPhoto

  • Сформируйте основу пирога
Достаньте тесто из духовки, уменьшите температуру до 160 °С и аккуратно примните середину.

Фото: istockphoto / Leah Zastrow

  • Приготовьте начинку
Мелко нарежьте петрушку. В миске взбейте яйца со сметаной до однородности, добавьте шкварки бекона, обжаренные грибы и зелень. Все хорошо перемешайте.

Фото: istockphoto / AMANDA JACKSON

  • Соберите пирог
Выложите начинку на подготовленную основу и выпекайте еще 15–20 минут при 160 °С, пока начинка не схватится и слегка подрумянится.

Фото: istockphoto / Boris Yatsenko

Как подавать и с чем употреблять


Пирог с замороженными грибами и беконом можно украсить свежей зеленью, например, петрушкой или укропом, чтобы добавить блюду яркости.

Такой пирог прекрасно сочетается с легкими салатами из свежих овощей — помидоров, огурцов и листьев салата, заправленных оливковым маслом.

В качестве дополнения можно предложить сметану, грибной или чесночный соус: они подчеркнут аромат начинки.

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#блюда
#кулинария
Для российских школьников запускают новый сезон «Цифрового ликбеза»
28 января 2025, 13:15

Фото: istockphoto.com/Miljan Živković

Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» подготовил для российских школьников благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», уроки будут посвящены зашит от спама, сохранению данных и искусственному интеллекту, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Трудно представить, каким будет мир через 30-40 лет. Но уже сейчас ясно, что цифровая грамотность, основы кибербезопасности и работа с искусственным интеллектом станут базовыми навыками. Для любого человека они будут так же важны, как способность читать, писать и считать», — сказал исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец.
Видеоролики нового сезона «Защита от спама», «Резервное копирование данных» и «Создавай новое с искусственным интеллектом» размещены в открытом доступе на сайте проекта «Цифровой ликбез», к ним прилагаются методические материалы. Ролики предназначены для детей от шести лет, смотреть их рекомендуется с учителями или с родителями.

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Беременна в 76 лет: Гинеколог назвала крайний возраст для вынашивания ребенка
Гинеколог Ерофеева: крайний возраст для возможной беременности — 50 лет
28 января 2025, 13:00

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Ролик с 76-летней американкой набрал миллионы просмотров и стал вирусным. Дело в том, что врачи объявили женщине о беременности.
Вокруг этой новости много споров и скептицизма. Можно ли поверить в то, что женщина в 76 лет могла биологически зачать ребенка естественным образом?

Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» с уверенностью заявила, что забеременеть в 76 лет женщина физически не способна.

«У женщины к 50 годам практически полностью исчезает резерв яйцеклеток — таков гормональный статус. Это исключает возможность забеременеть. Так что, вероятнее всего, это все выдумка», — прокомментировала специалист.

Она добавила, что крайний возраст для возможной беременности — 50 лет с некоторыми погрешностями.

«Такое случается редко, но случается», — сказала Ерофеева.

Ранее Любовь Ерофеева рассказала про опасность «лотосовых родов».


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#дети
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Сладкая, как десерт: рецепт манной каши с белым шоколадом и вишней для сытного завтрака
28 января 2025, 12:55

Фото: iStock/Максим Крысанов

Если вы желаете на завтрак сытное, но сладкое, как десерт, блюдо, попробуйте приготовить манную кашу с белым шоколадом и вишней. Рецепт – в материале «Радио 1».

Ингредиенты


  • 400 мл молока;
  • 80 г манной крупы;
  • 60 г белого шоколада;
  • 80 г замороженной вишни;
  • 20 г миндаля (лепестки);
  • 10 г какао-порошка (для подачи).


Фото: iStock/monkeybusinessimages

Инструкция

1. Подготовьте продукты.
2. Возьмите кастрюлю, вылейте молоко и добавьте шоколад. Доводим до кипения. Мешаем шоколад, пока он полностью не растает.
3. Высыпаем манку и сразу мешаем, чтобы не было комочков.

Фото: iStock/Milanchikov

4. Варим 2—3 минуты, постоянно мешаем до загустения каши.
5. Кладём в кастрюлю бóльшую часть вишни и орехов и варим ещё 1—2 минуты. Готово!

Фото: iStock/ligora

Разложите кашу по тарелкам, посыпьте лепестками миндаля и какао, сверху положите пару вишен. Приятного аппетита!

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#продукты
#блюда
#рецепты
#кулинария
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В Подмосковье за неделю эвакуировали 4 тыс. неправильно припаркованных машин
28 января 2025, 12:53

Фото: iStock/Максим Крысанов

Более 4 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, увезли на штрафные стоянки с улиц Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю с улиц было эвакуировано 4005 автомобилей-нарушителей, что на 295 машин больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего машин на прошлой неделе увезли на штрафстоянки в округе Красногорск — 413. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ с 407 эвакуированными машинам. На третьем месте оказались Химки (329 машин), на четвёртом — Мытищи (280 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где эвакуировали 253 машины.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#нарушения
#машины
#автомобили
#московская область
#подмосковье
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Ветераны конструкторского бюро «Радуга» рассказали о новейшем ракетном оружии
28 января 2025, 12:35

Фото: istockphoto.com/e-crow

Новейшее ракетное оружие обсудили ветераны ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка Арслан Мавлянов, Виктор Щиборщ и Леонид Четвериков с ведущими программы «НАШИ» на телеканале «Россия 1» в рамках темы «Удары возмездия: крылатые ракеты», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Темой программы стали новейшие ракеты, а также люди, которые их создают. Гости студии отметили, что разработки ГосМКБ «Радуга» не имеют аналогов в мире и успешно применяются сегодня в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Арслан Мавлянов был начальником лётных испытаний в МКБ «Радуга» с 1974 по 1990 гг., Виктор Щиборщ работал на ведущих должностях предприятия, а сейчас является председателем Совета ветеранов «Радуги», а Леонид Четвериков, который тоже раньше работал к конструкторском бюро, сейчас заведует отделением истории создания крылатых ракет Музея Дубны.

Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, в эфир программы также вышел сюжет, снятый в стенах местного музея истории создания крылатых ракет.

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#дубна
#интервью
#ракета
#оружие
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После смерти блогера Лены Миро в Старом Осколе открыли дело о наследстве
28 января 2025, 12:26

Елена Мироненко/Лена Миро (Фото: соцсети)

После смерти писательницы и блогерши Елены Мироненко, более известной как Лена Миро, в городе Старый Оскол Белгородской области открыто дело о наследстве. Именно оттуда она родом.
Писательница скончалась 20 апреля 2024 года, напоминает РИА Новости. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился корреспондент агентства, оно было открыто нотариусом в Старом Осколе. Этот город указан в качестве места рождения Миро в открытых источниках.

Стоит отметить, что недавно, а именно — 24 января сего года, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей появилась запись о том, что деятельность «ИП Мироненко» прекращена в связи со смертью указанного лица.

Лена Миро погибла в США в результате ДТП почти год назад — в апреле 2024 года. Однако сразу же появились слухи, будто блогерша могла инсценировать свою смерть.

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#город
#новости
#запись
#белгородская область
#блогер
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Участникам СВО из Подмосковья списали более 37 млн рублей долгов по кредитам
28 января 2025, 12:15

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Правом на списание долгов по кредитам, включая ипотечные, с 1 декабря 2024 года воспользовались 80 жителей Московской области, подписавших контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, общая сумма списанных долгов превысила 37 миллионов рублей. Об этом рассказал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.
«В рамках изменений, внесенных в действующее законодательство, судебные приставы Московской области с 1 декабря прошлого года прекратили 165 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму свыше 37 млн рублей в отношении 80 участников специальной военной операции», — сказал Андрей Тагаев.
Он напомнил, что правом на списание кредитных долгов могут воспользоваться граждане, подписавшие военный контракт с 1 января 2024 года на срок более года. При этом сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей. Долги по кредитам списывают также у супругов тех, кто заключил контракт.

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#фссп
#сво
#льготы
#кредиты
#приставы
#московская область
#подмосковье
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Число выдворенных из Подмосковья мигрантов-нелегалов выросло в два раза
28 января 2025, 11:54

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Судебные приставы Московской области в 2024 году сопроводили до пункта пропуска через границу России более 5,2 тыс. нелегальных мигрантов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Такие цифры назвал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.
«Задача по выдворению нелегальных мигрантов за пределы Российской Федерации возложена на судебных приставов. В 2024 году под контролем судебных приставов Подмосковья 5 тысяч 349 мигрантов были направлены в Центры временного содержания иностранных граждан. Из них до пункта пропуска через границу России препровождено более 5 270 человек — это практически в два раза больше, чем в 2023 году», — сказал Андрей Тагаев.
Он добавил, что решение о выдворении иностранца за пределы России принимает суд.

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#фссп
#мигранты
#приставы
#московская область
#подмосковье
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Флаг России: история создания и изменений главного государственного символа страны, что означают цвета
28 января 2025, 11:29

Фото: iStock/Derek Brumby

Флаг служит символом национальной идентичности, единства и суверенитета. Государственным флагом Российской Федерации является флаг с тремя равными горизонтальными полосами: белой, синей и красной. Эти цвета символизируют различные аспекты истории и культуры нашей страны.
О том, почему главный государственный символ России выглядит именно так, читайте в материале «Радио 1».

Как появился флаг России


Флаг России имеет долгую и интересную историю, уходящую корнями в XV-XVII века. Первоначально в России использовались различные знамёна и флаги, но бело-сине-красные цвета стали ассоциироваться с русским государством в XVII веке.

В 1667 году царь Алексей Михайлович утвердил первый официальный флаг России — он состоял из трех горизонтальных полос: белой, синей и красной. Этот флаг использовался для морских судов. Впервые трехполосное полотнище было поднято на первом русском корабле «Орёл».

Фото: iStock/mahout

Позже Пётр I, стремясь модернизировать Россию и сделать её более европейской, также использовал этот флаг. В 1705 году он издал указ о введении нового морского флага, который стал основой для современного флага России.

Во времена Советского Союза триколор был заменен на красный стяг, но в 1991 году, после распада СССР, бело-сине-красный флаг был восстановлен как государственный флаг Российской Федерации. С тех пор он стал символом независимости и суверенитета страны.

Что означают цвета флага России


Фото: iStock/Eugene Valter

Символика цветов российского флага (белый, синий и красный) имеет несколько интерпретаций. Наиболее распространённые трактовки:

Славянская символика:

• Белый цвет часто ассоциируется с чистотой, миром и добродетелью.

• Синий цвет символизирует верность, преданность и небесную защиту.

• Красный цвет олицетворяет мужество, силу и кровь, пролитую за Родину.

Историческая версия:

Некоторые исследователи связывают цвета с древними славянскими традициями, где белый символизировал землю, синий — воду, а красный — огонь. Эти элементы считаются основными для жизни.

Версия Петра I:

В XVIII веке Пётр I мог интерпретировать цвета как символы трёх основных частей Русского государства: белый — для северных земель, синий — для центральной части, красный — для южных территорий.

Церковная символика:

В православной традиции белый цвет может означать святость и праведность, синий — небесное и божественное, а красный — жертву и страдание.

Современная интерпретация:

В современной России цвета флага воспринимаются как символ единства и многонациональности страны.

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Как менялся флаг России


История флага России насчитывает множество интересных этапов. Вот основные из них:

1. Древние символы. До того, как появился современный флаг, на Руси использовались различные знамёна и штандарты, которые часто были связаны с определёнными княжествами или полками.

2. Триколор при Петре I. В 1705 году Пётр I официально утвердил современный российский триколор. Он выбрал белый, синий и красный цвета для торгового флота, вероятно, по аналогии с голландским флагом.

3. Флаг Российской Империи. В 1858 году триколор стал официальным флагом Российской Империи. Цвета флага не имели чёткого значения, но часто ассоциировались с различными аспектами жизни России.

Фото: iStock/hanohiki

4. Советский период. После Октябрьской революции 1917 года был введён новый флаг с изображением серпа и молота на красном фоне. Этот флаг символизировал советскую власть и рабочий класс. Он стал официальным символом Советского Союза.

5. Современный флаг. После распада СССР в 1991 году был восстановлен триколор как государственный флаг Российской Федерации. Он был принят 22 августа 1991 года и стал символом новой России.

С тех пор флаг не менялся, и его цвета продолжают символизировать единство и многообразие страны.

Как флаг России связан с гербом


Фото: iStock/Yury Gubin

В период Нового времени триада государственных символов — герб, гимн и флаг — приобрела особое значение как ключевые атрибуты государства, хотя каждый из них существовал и раньше. Функции государственных символов – визуализация власти, определение принадлежности территории и правительственных полномочий.

Двуглавый орел, как символ власти, был заимствован из Византии. Он стал использоваться в России с конца XV века. При Иване III (1462-1505) двуглавый орел стал официальным гербом Московского государства. Он символизировал единство восточных и западных земель.

В начале XVIII века Петр I утвердил герб с двуглавым орлом, который держал скипетр и державу, что символизировало царскую власть. Он также добавил к гербу элементы, отражающие различные земли, входившие в состав России. В 1720 году был принят полный императорский герб, который включал в себя изображения других гербов, представляющих завоеванные территории.

В 1993 году был принят современный герб Российской Федерации, который вернулся к двуглавому орлу. Он стал напоминать имперский герб, но с некоторыми изменениями. Современный герб изображает двуглавого орла, держащего скипетр и державу, а также корону. Чуть ниже находится щит с изображением конного рыцаря, поражающего дракона, что символизирует победу добра над злом.

Фото: iStock/Kirillm

Государственный флаг Российской Федерации, на котором изображён герб страны, является официальным символом президента Российской Федерации. Это положение закреплено указом, изданным в 1994 году.

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Где в мире используется российский флаг


Фото: iStock/bksrus

Государственный символ Российской Федерации — флаг — используется в различных ситуациях как знак, олицетворяющий Россию. Вот несколько примеров его применения:

Государственные учреждения. Флаг России можно увидеть на всех государственных зданиях, включая Кремль, министерства и другие официальные организации.

Спортивные мероприятия. На Олимпийских играх российские спортсмены используют флаг, чтобы представлять свою страну. Однако в последние годы из-за санкций и ограничений флаг иногда заменяют на нейтральный. Также российский флаг можно увидеть на международных спортивных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Европы по футболу и хоккею.

Дипломатические представительства. Флаг России можно увидеть на зданиях российских посольств и консульств по всему миру.

Культурные мероприятия. Флаг России используют на различных культурных и национальных праздниках, таких как День России (12 июня) и День Победы (9 мая).

Сообщества русскоязычных людей. В странах с крупными русскоязычными общинами (например, в США, Германии, Израиле) российский флаг может использоваться на мероприятиях, связанных с культурной идентичностью.

Военные корабли. Флаг России также можно увидеть на военных кораблях и судах Российской Федерации.

Торговля и бизнес. На международных выставках и ярмарках российские компании могут использовать флаг, чтобы представить свою страну.


Почему у каждого города РФ есть свой флаг или герб


Фото: iStock/Fotokot197

Каждый город в России имеет свой флаг и герб, которые служат важными символами местной идентичности и истории. Каждый город имеет свою уникальную историю, культуру и традиции. Флаг и герб помогают сохранить и подчеркнуть эту индивидуальность.

Кроме того наличие флага и герба придает городу официальный статус и подчеркивает его важность в рамках административного деления страны. В России использование гербов и флагов регулируется законодательством, что обеспечивает единообразие и соблюдение правил.

Как флаг России используют в культуре


В культуре флаг России выступает как воплощение национальной самобытности и чувства гордости. Он олицетворяет богатое историческое прошлое и культурное достояние страны. На различных массовых мероприятиях, будь то спортивные состязания, музыкальные фестивали или национальные торжества, флаг служит общим символом принадлежности к России.

В сфере международных отношений флаг играет важную роль. Например, на Олимпийских играх он олицетворяет мощь и спортивное искусство, а на международных встречах и форумах позволяет выразить национальную идентичность и обозначить позицию государства по определённым вопросам.

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