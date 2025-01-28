Гости на подходе? Выручит простой в приготовлении пирог с беконом и грибами, пошаговый рецепт

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Ароматный пирог с замороженными грибами на слоеном тесте — простой и удобный вариант для любого случая. Готовить его можно круглый год, используя покупное или заранее замороженное домашнее тесто. Такой рецепт выручит, если времени на готовку мало, а гости уже на подходе. Подробности приготовления — в материале «Радио 1».
Ингредиенты (на 8 порций)
- Веточки петрушки — 3 штуки;
- лесные грибы — 150 грамм;
- сметана — 100 миллилитров;
- слоёное бездрожжевое тесто — 500 грамм;
- яйцо (желток) — 1 штука;
- копчёный бекон — 200 грамм;
- яйца — 6 штук.
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Инструкция
- Подготовьте бекон
Фото: istockphoto / Jan Mach
- Обжарьте грибы
Фото: istockphoto / SarapulSar38
- Подготовьте тесто
Фото: istockphoto / ZhakYaroslavPhoto
- Сформируйте основу пирога
Фото: istockphoto / Leah Zastrow
- Приготовьте начинку
Фото: istockphoto / AMANDA JACKSON
- Соберите пирог
Фото: istockphoto / Boris Yatsenko
Как подавать и с чем употреблять
Пирог с замороженными грибами и беконом можно украсить свежей зеленью, например, петрушкой или укропом, чтобы добавить блюду яркости.
Такой пирог прекрасно сочетается с легкими салатами из свежих овощей — помидоров, огурцов и листьев салата, заправленных оливковым маслом.
В качестве дополнения можно предложить сметану, грибной или чесночный соус: они подчеркнут аромат начинки.
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Дайана Хусинова