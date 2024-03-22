Для тушения лесных пожаров в Подмосковье подготовили более 1,6 тыс. единиц техники

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Свыше 4 тысяч человек и более 1,6 тыс. единиц спецтехники подготовили в Московской области для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Согласно сводному плану тушения лесных пожаров на территории Московской области на 2024 год, группировка сил и средств, которые можно будет привлечь к борьбе с огнём, составляет 4137 человек и 1676 единиц техники», — отмечается в сообщении.Кроме того, заключён контракт на авиационное патрулирование лесных территорий для обнаружения очагов возгорания с воздуха.
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