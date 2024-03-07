В Серпухове состоялись противопожарные учения лесных огнеборцев

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Противопожарные учения лесных огнеборцев прошли в городском округе Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Учения прошли в Карповой Поляне городского округа Серпухов.
Стоит отметить, что благодаря проведению учений службы, которые задействованы в вопросах ЧС, оперативнее выполняют работу и более быстро реагируют на привлечение дополнительных структур.
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«Отрабатывались управление силами и средствами при ликвидации лесных пожаров и организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в пожароопасном сезоне 2024 года. В учениях приняли участие: филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес», ЛПС-1 типа «Русский лес» Подольского – «Русский лес» филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», ФГБУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник», Серпуховское территориальное управление силами и средствами № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас», 29 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области», МУ «АСС «Юпитер», а также администрация городского округа», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева