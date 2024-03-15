Подмосковных лесных пожарных застраховали от несчастных случаев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Для более 400 лесных пожарных Московской области оформили страховку от несчастных случаев во время несения службы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Застрахованы 413 лесных пожарных, несущих службу на 27 лесопожарных станциях Подмосковья. Сумма страховки на каждого составляет 350 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, курирующего лесное хозяйство региона.Мурашов добавил, что страхование проводится для повышения социальных гарантий для людей, занятых на опасной и важной службе.
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