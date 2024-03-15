Подмосковных лесных пожарных застраховали от несчастных случаев

«Служба заботы», созданная в Московской области для решения всех вопросов избирателей, связанных с голосованием, приняла с открытия в конце января около 37 тысяч обращений, сейчас эта работа продолжается. Об этом сообщила руководитель проекта Дарья Осокина, передаёт корреспондент «Радио 1».