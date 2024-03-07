Лесопожарную технику в Подмосковье подготовили к опасному периоду

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Расконсервацию техники провели на лесопожарных станциях Московской области в преддверии пожароопасного сезона 2024 года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Все пожарные автомобили сняты с подставок. Удалены консервационные смазки с рабочих поверхностей, приведены в рабочее состояние аккумуляторы, проверено давление в шинах. Двигатели заправили топливом и охлаждающей жидкостью. Технику, нуждающуюся в ремонте, починили», — уточнил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство, Владислав Мурашов.Всего в регионе к новому пожароопасному периоду подготовили 331 одну единицу специальной техники для тушения лесов: это автоцистерны, бульдозеры, колёсные и гусеничные трактора, тралы, бульдозеры и прочее.
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