Для участников акции «Лес Будущего» подготовили семь бесплатных автобусов-шаттлов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье 18 мая бесплатные автобусы будут в режиме шаттлов возить участников акции «Лес Будущего» до центральной площадки. В этом году она будет расположена у коттеджного поселка «Лыжник» в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В работе задействуют семь автобусов Мострансавто. До центральной площадки два автобуса будут следовать от станции МЦД Лобня, ещё пять – от парковки, расположенной у места проведения акции. Все автобусы пройдут необходимый предрейсовый контроль», – сказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.Акция проходит в Подмосковье с 2013 года. Жители региона сажают деревья в память о родных и близких, погибших годы Великой Отечественной войны. В этом году на 23 гектарах земли планируют высадить более 100 тыс. деревьев – 72 тыс. сосен, свыше 29,5 тыс. елей и около 800 дубов.
Принять участие в акции могут все желающие. Всего на территории Подмосковья подготовлено 16 площадок. Выбрать подходящую можно на геопортале региона.
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Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье
Для участников акции «Лес Будущего» будут ходить бесплатные автобусы
Лора Луганская