Для участников акции «Лес Будущего» подготовили семь бесплатных автобусов-шаттлов

В Подмосковье 18 мая бесплатные автобусы будут в режиме шаттлов возить участников акции «Лес Будущего» до центральной площадки. В этом году она будет расположена у коттеджного поселка «Лыжник» в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.