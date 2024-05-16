Для участников акции «Лес Будущего» будут ходить бесплатные автобусы

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Участники акции «Лес Будущего» смогут бесплатно доехать до центральной площадки на автобусах Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Акция «Лес Будущего» состоится 18 мая на территории всей Московской области.
Принять участие в акции могут все желающие в удобной для себя месте. Карту мест посадки деревьев можно найти геопортале Подмосковья.
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«Участники акции «Лес Будущего» смогут воспользоваться бесплатными автобусами Мострансавто, которые будут следовать в режиме шаттлов до места проведения мероприятия. В транспортной работе задействуют семь автобусов, до центральной площадки два автобуса будут следовать от станции МЦД Лобня, а ещё пять будут курсировать от парковки, расположенной вблизи места проведения акции», — поделился зампред правительства Московской области – министр транспорта Алексей Гержик.
Принять участие в акции могут все желающие в удобной для себя месте. Карту мест посадки деревьев можно найти геопортале Подмосковья.
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Мира Полтева