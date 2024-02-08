Для участников «Лыжни России-2024» будут работать бесплатные маршруты до места проведения

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
«Часть автобусов будут работать в режиме шаттлов и перевозить всех любителей активного отдыха с 08:00 до 16:00 от ТЦ «МЕГА Химки» до центральной площадки главного лыжного старта этого года — Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в г.о. Химки. Другие транспортные средства будут задействованы в заказных перевозках и доставят организованные группы на место проведения мероприятия. В рамках заказного обслуживания компания планирует перевезти порядка 240 человек», — поделились в министерстве.
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