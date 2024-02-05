Строительство Северного обхода Лобни завершат в VI квартале этого года

Фото: пресс-служба Минтранса МО
«Новый съезд улучшит транспортную ситуацию внутри Лобни и позволит вывести из города поток грузового транспорта. Грузоперевозки будут осуществляться непосредственно по Северному обходу без заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе. Завершить работы по строительству съезда планируется до конца 2024 года. А в VI квартале планируется полностью завершить строительство Северного обхода», – рассказали в ведомстве.
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