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Для учеников школы в посёлке Фряново провели экологические уроки

05 апреля 2024, 16:06
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Уроки экологического просвещения, посвящённые важности сортировки отходов провели для учеников первых, вторых и четвёртых классов Фряновской школы №25 им. И.А. Копылова в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Уроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы» провёл для ребят эколог из компании «Хартия», которая является региональным оператором по вывозу отходов в Ногинском кластере. На занятиях ребята узнали, как отходы портят природу на нашей планете, загрязняют почву, воду и воздух, а также о том, что на Земле осталось не так много природных ископаемых и их надо беречь. Решить обе эти проблемы поможет сортировка мусора и вторичная переработка отходов», — говорится в сообщении.
Школьникам также рассказали, что в Московской области для сбора вторсырья действует система двух баков. В серые мусорные контейнеры отправляются пищевые отходы и предметы личной гигиены, а в синие — материалы, пригодные для повторного использования и подлежащие переработке, такие как пластик, бумага, стекло и металл.


Уроки завершились игрой «Сортировка», в которой надо было правильно распределить отходы. Все школьники справились с заданием.

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В Подмосковье обработают от вредителей свыше 10 тысяч гектаров леса
05 апреля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Более 10 000 га леса обработают от непарного шелкопряда в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Обработка будет проводится в городских округах, где зафиксированы были очаги массового размножения непарного шелкопряда.

«В этом году на территории лесного фонда трёх городских округов — Егорьевска, Луховиц и Шатуры — будет проведена плановая обработка очагов вредных организмов — непарного шелкопряда. Применяемая при такой обработке техника отличается высокой эффективностью, что позволит провести мероприятия по уничтожению вредителей в предельно сжатые сроки», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что в первую очередь пройдет обработка дуба, берёзы, тополя, липы, ивы, сливы и яблони.

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«Накинул пару приколов»: Экстрасенс Шепс помог пермской команде КВН
Ura.ru: Медиум Шепс предложил несколько шуток для пермской команды КВН
05 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/kasto80

Победитель 14 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс помог пермской команде «По-новому» с шутками для номера на шоу «Лига городов», сообщает Ura.ru.
Как рассказали юмористы, им посчастливилось поработать с Александром Шепсом во время последних съемок. На репетиции он «накинул пару приколов», которые в итоге вошли в выступление.

Также он подарил команде трость, с которой выступал. Все высказались о Шепсе положительно — он заранее подготовился к съемкам, пришел вовремя, выучил сценарий и смог найти общий язык с коллективом.

Также коллектив положительно отозвался и о своем наставнике Тимуре Батрутдинове. Пермяки признались, что сразу захотели двигаться «под его крылом».

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#россия
#актеры
#концерт
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Представители музыканта Расторгуева опровергли сведения о его госпитализации
05 апреля 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Представители музыканта Николая Расторгуева опровергли данные о госпитализации артиста из-за проблем с сердцем. Об этом они сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что лидера музыкальной группы «Любэ» госпитализировали в одну из больниц Москвы из-за серьёзных проблем с сердцем. Ему якобы должны были провести полное обследование и процедуру по восстановлению кардиовертера, который ему имплантировали.

Администратор группы сообщила, что с артистом всё в порядке, а его концертный директор назвал возникшие слухи чушью.

Напомним, что в 2017 году у Расторгуева была обнаружена патология сердца, врачи диагностировали аритмию.

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#госпитализация
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#заболевания
#сердце
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В Подмосковье проверили готовность к сезону ещё около 20 аттракционов
05 апреля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Проверку 17 аттракционов Московской области к работе в тёплый сезон провели инспекторы государственного технического надзора Минэкологии региона, сообщает пресс-служба министерства.
«Проверка аттракционов — это необходимая мера для обеспечения безопасности посетителей развлекательных парков. Проверка помогает выявить и своевременно устранить проблемы с состоянием и инфраструктурой аттракционов, благодаря чему модно предотвратить аварии и несчастные случаи», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Проверка не выявила существенных проблем ни с одним из 17 аттракционов. В министерстве также напомнили, что на прошлой неделе инспекторы гостехнадзора проверили 45 аттракционов в разных округах Подмосковья. Нарушений обнаружено не было.

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#подмосковье
#проверка
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Москвичам пообещали весеннюю погоду
Синоптик Шувалов спрогнозировал возврат тепла в Москву
05 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/Aerial3

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается возвращение тёплой весенней погоды.
«Ожидается возврат тепла. Не такого, конечно, рекордного, как было в первые три дня апреля. Но всё равно тепло вырвется вперёд и по срокам будет опережать календарь на полторы недельки. Прогнозируется 15-17°С. То есть мы рвёмся в весну», — прокомментировал в беседе с RT синоптик.

Однако, предупредил специалист, в эту субботу в столице будет всё ещё довольно прохладно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял о рекордно высоких для начала апреля температурах в Москве. Он объяснял такое погодное приходом воздушных масс в европейскую часть России из Африки.

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«Смута»: Что известно о новой российской игре и в чем ее уникальность
05 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

В России вышла новая компьютерная игра под названием «Смута». Релиз успел наделать много шума в сети, собрав как восторженные отзывы пользователей, так и критику заядлых игроманов.
Что же из себя представляет «Смута» и стоит ли хотя бы попробовать поиграть в неё, попытается разобраться редакция сайта «Радио 1».

Что такое Смута


Смутой или Смутным временем называется период российской истории, длившийся с 1598 года по 1613 год. Это один из двух наиболее значительных (наряду с эпохой дворцовых переворотов) династических кризисов в Русском государстве, вызванный пресечением московской ветви династии Рюриковичей.

Смута тесно связана с династическим кризисом и борьбой боярских группировок за власть. Завершились Смутные времена в 1613 году, когда на престол был возведён царь Михаил Романов.

О чём новая российская игра «Смута»


«Смута» — это экшен-игра, литературной основой для которой стал роман 1829 года «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Она посвящена периоду Смутного времени в России. Игра рассказывает о приключениях боярина Юрия Милославского, которому выпадает шанс принять участие в исторических событиях, определивших лицо страны — таких, как битва за Москву.

Игроку предлагается пройти этот мир, находящийся на грани вымысла и реальности, от третьего лица. Геймплей — экшен от третьего лица с квестами и прокачкой. Это не совсем открытый мир, но локации достаточно большие, чтобы там было что исследовать, уверяют авторы. Квесты можно проходить разными способами в зависимости от образа, который примеряет главный герой.

Что известно о разработчиках


«Смуту» разработала российская игровая студия Cyberia Nova. Известно, что средства на создание игры выделила организация «Институт развития интернета», а эксклюзивные права на продажу «Смуты» отдали платформе VK Play.

Для летсплея разработчики пригласили стримершу Алину Рин. Она играла в «Смуту» в течение часа.

Чем интересна игра «Смута» и в чем ее уникальность


Судя по отзывам интернет-пользователей, которым уже удалось оценить «Смуту», у неё есть все перспективы стать самой прорывной и интересной российской компьютерной игрой. Приключенческая игра, разработчикам которой удалось создать идеальную графику, основанная на реальном периоде богатой российской истории — кажется, что успех «Смуты» был обеспечен с самого начала.

Совсем не удивительно, что на второй день релиза «Смуту» гораздо чаще хвалят, чем ругают.

Есть ли аналоги у «Смуты»


Первая ассоциация, которая приходит к заядлым игроманам после первого тест-драйва «Смуты», — это легендарная компьютерная игра «Ведьмак». Приключенческую российскую игру также часто сравнивают с Assassin’s Creed и Ghost of Tsushima.

При этом, на российском рынке «Смута» первая столь интересная и завораживающая компьютерная игра.

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#игра
#россия
#разработка
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Лидера группы «Любэ» госпитализировали в Москве
«112»: Николай Расторгуев госпитализирован из-за проблем с сердцем
05 апреля 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает «112».
Музыкант приехал вместе с личным врачом. Ему проведут полное обследование, а также процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее Расторгуеву имплантировали.

Напомним, в 2017 году у певца обнаружили патологию сердца, медики диагностировали аритмию.

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Светличная была экстренно госпитализирована в Москве. Артистка вызвала медиков после того, как ей стало плохо. Ей диагностировали острый коронарный сидром, который связан с нарушением кровотока.

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#музыкант
#медики
#госпитализация
#певец
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Студенты Подмосковья проходят весеннюю школу вожатых
05 апреля 2024, 15:07

Фото: пресс-служба МИСК Московской области

В Подмосковье проходит Весенняя школа вожатых для студентов РСО. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Подмосковье на базе Государственного университета просвещения проходит Весенняя Школа вожатых для студенческих педагогических отрядов Московской области.

«В рамках насыщенной образовательной программы будущие вожатые узнают об истории РСО, нормативно-правовых основах деятельности педагогов, профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности, а также разбираются в нюансах работы с детьми. Полученные знания студенты отрабатывают на практических занятиях — решают логические задачи, погружаются в конкретные ситуации, развивают коммуникативные и организаторские навыки и участвуют в играх на командобразование», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что летом студенты смогут показать свои умения вожатыми педагогических отрядов отправятся в детские лагеря на территории Подмосковья, а также в Артеке и Орлёнке.

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#миск мо
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Россиянам раскрыли, что делать при блокировке автомобиля другой машиной
Роскачество: При блокировке автомобиля можно связаться с ГИБДД
05 апреля 2024, 15:03

Фото: iStock/dies-irae

Специалисты Роскачества рассказали, что в ситуации, если автомобиль на парковке заблокировала другая машина, а связаться с владельцем нет возможности, можно обратится к ГИБДД.
«Вероятно, предложат несколько путей решения: постараются сами найти владельца по данным авто, приедут на место для проверки ситуации. Если владелец не обнаруживается, а авто находится на проезжей части и создаёт препятствия для движения других транспортных средств, инспектор ГИБДД может составить протокол и вызвать эвакуатор», — пояснили в беседе с RT в Роскачестве.

А в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что 1 апреля в Москве привлекли к ответственности более 230 нетрезвых водителей.

«Пятница – время напомнить, что нетрезвое вождение опасно и может привести к непоправимым последствиям. По оперативным данным, с начала недели сотрудниками подразделений Госавтоинспекции столицы привлечено к ответственности более 230 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков сообщил, что с 2019 года для Госавтоинспекции Московской области приобретено более 180 автомобилей, около 40 мотоциклов и свыше тысячи единиц телекоммуникационного оборудования.

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