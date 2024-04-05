Для учеников школы в посёлке Фряново провели экологические уроки

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Уроки экологического просвещения, посвящённые важности сортировки отходов провели для учеников первых, вторых и четвёртых классов Фряновской школы №25 им. И.А. Копылова в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Уроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы» провёл для ребят эколог из компании «Хартия», которая является региональным оператором по вывозу отходов в Ногинском кластере. На занятиях ребята узнали, как отходы портят природу на нашей планете, загрязняют почву, воду и воздух, а также о том, что на Земле осталось не так много природных ископаемых и их надо беречь. Решить обе эти проблемы поможет сортировка мусора и вторичная переработка отходов», — говорится в сообщении.Школьникам также рассказали, что в Московской области для сбора вторсырья действует система двух баков. В серые мусорные контейнеры отправляются пищевые отходы и предметы личной гигиены, а в синие — материалы, пригодные для повторного использования и подлежащие переработке, такие как пластик, бумага, стекло и металл.
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