Первоклассникам из Балашихи рассказали, как и зачем собирать «добрые крышечки»

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Экологический урок, посвящённый переработке пластика, провели для первоклассников балашихинской частной школы «Успех», где до этого установили контейнеры для сбора «добрых крышечек», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Урок для ребят провела представительница регионального оператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере. Она объяснила, что означает маркировка на пластике, показала, какой тип пластика надо сдавать на переработку, а также какие виды переработки бывают и как собирать пластик дома», — говорится в сообщении.В рамках для урока для ребят организовали экологическую игру «Спаси планету» и дали разрисовать тематические картинки-раскраски.
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Лев Каштанов