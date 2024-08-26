Для украшения Химок ко Дню города используют более 2 тыс. композиций из флагов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Свыше двух тысяч композиций из флагов будет использовано для украшения Химок ко Дню города, особое внимание планируется уделить центральным улицам и площадям, кроме того, флаги установят на опорах освещения вдоль дорог, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кроме того, праздничными плакатами и афишами украсят общественный транспорт округа, а на 33-х медиаэкранах Химок запустят тематическую анимированную заставку. Украшение города планируется завершить до конца августа.«Праздничные декорации уже устанавливают в разных местах округа. Композиции из флагов развесят на опоры освещения и поставят на центральных площадях города. Всего будет установлено 2069 таких декоративных элементов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году Химки отпраздную 85-летие, в праздничную программу включено свыше 400 мероприятий.
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