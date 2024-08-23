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Глава Химок Волошин проверил готовность школ округа к новому учебному году

23 августа 2024, 10:53
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Проверку готовности школ к началу учебного года провел глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, особое внимание он уделил тем учебным заведениям, в которых проводились ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наша обязанность — выстроить работу так, чтобы школы были в идеальном состоянии. Более 35 тысяч детей в этом году приступят к занятиям, и приоритетное направление нашей работы — обеспечить для них комфортные и безопасные условия», — сказал Дмитрий Волошин.
В проверке готовности школ к учебному году также приняли участие родители школьников и члены окружного Совета депутатов.



В администрации отметили, что в текущем году ремонтные работы проводились в 26 школах округа Химки: в зданиях обновили фасады и мебель, покрасили стены и привели в порядок прилегающую территорию. Кроме того, в 19 школах была отремонтирована кровля.

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#химки
#дмитрий волошин
#школы
#проверка
В Ногинске снесли аварийный жилой дом на восемь квартир
23 августа 2024, 10:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный жилой дом с восемью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в городе Ногинск Богородского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Шлакоблочный двухэтажный дом был построен в 1958 году, он находился по адресу: Ногинск, 2-й Декабрьский переулок, 3А. Общая площадь постройки составляла около 430 квадратных метров. Здание признали аварийным и расселили. Опустевший дом продолжил разрушаться. Местные жители через портал «Добродел» обращались к властям с просьбой снести ставшую опасной постройку и привести в порядок прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Дом снесли в июле текущего года. В настоящее время участок полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа ещё не приняла.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
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#ногинск
#аварийное жильё
#богородский городской округ
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«Самая сексуальная ученая в мире» подхватила солдатскую болезнь
23 августа 2024, 10:20

Фото: iStock/S_Chum

Американская исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», заболела солдатской болезнью. Об этом информирует Daily Star.
По словам 28-летняя Мур, она поучаствовала в дайвинг-проекте, в рамках которого ей пришлось находиться в холодной воде ежедневно по 15 часов в сутки. Из-за этого у девушки развилась траншейная стопа.

Подписчики американки начали требовать, чтобы она выложила снимки пораженных стоп. Также комментаторы советовали, как избавиться от болезни. Один из них рекомендовал натереть пораженные участки ног кокосовым маслом.

Траншейная стопа — это заболевание, которое возникает при долгом воздействие на ноги холода и сырости. Впервые оно было описано врачами в ходе Первой мировой войны.

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#учёный
#сша
#здоровье
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На подмосковном портале госуслуг запустили сервис по вывозу ненужных вещей
23 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/Animaflora

Отправить заявку на вывоз ненужных вещей в Московской области теперь можно через региональный портал госуслуг, новая опция размещена на главной странице портала в разделе «Сервисы», сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Раньше для того, чтобы правильно утилизировать бытовую технику, её нужно было самостоятельно отвезти в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Новый сервис позволяет избавиться от ненужных вещей просто и быстро. Все, что требуется, — оформить онлайн-заявку. (…) Вывезти можно разные вещи — от старой мебели до автомобиля. А заявка оформляется онлайн в несколько кликов», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Для оформления заявки нужно авторизироваться на портале госуслуг, выбрать из списка предмет, который нужно вывезти, указать адрес, удобную дату и время и свои контакты. После этого с заявителем свяжутся, чтобы подтвердить заявку и сроки вывоза. Предметы их металла и крупногабаритная техника вывозится бесплатно, мебель, деревянные предметы и макулатура — на платной основе, цены указаны на странице сервиса.

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#мингосуправления мо
#московская область
#подмосковье
#надежда куртяник
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Загруженность дорог Московской области утром 23 августа составила четыре балла
23 августа 2024, 09:55

Фото: iStock/Animaflora

Интенсивность трафика на подмосковных дорогах по состоянию на утро пятницы, 23 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются в основном при движении в сторону столицы на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом отмечены при проезде по направлению к Москве на участках трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Ленинградское, Щёлковское, Носовихинское, Каширское, Пятницкое, Дмитровское и Киевское», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали водителей быть внимательными и аккуратными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких манёвров.

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#московская область
#подмосковье
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Продажи презервативов в России достигли рекорда
«Ведомости»: продажи средств контрацепции в России выросли в деньгах и объеме
23 августа 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Alexthq

По итогам первого полугодия 2024 года в России наблюдается значительный рост продаж презервативов и противозачаточных таблеток. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group пишут «Ведомости».
Выручка аптечных сетей составила 19,3 миллиарда рублей, что является максимальным показателем за последние пять лет. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года выручка составила 16,7 миллиарда рублей, а в 2022 году — 17,2 миллиарда.

Сеть аптек «36,6» отметила увеличение продаж презервативов на 8% и противозачаточных таблеток на 10%. Маркетплейс «Здравсити» зафиксировал рост продаж противозачаточных средств на 22%, в то время как Wildberries сообщил о повышении реализации контрацептивов на 25% в годовом выражении.

Эксперты связывают эту тенденцию с растущей осведомленностью молодежи о вопросах полового воспитания. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что открытие пунктов заказов маркетплейсов в небольших населенных пунктах сделало средства контрацепции более доступными.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что экономическая ситуация в стране также влияет на решение россиян отложить рождение детей, что способствует увеличению спроса на контрацептивы.

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#эксперты
#рост
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В Подмосковье открывается 14 инвестиционных школ
23 августа 2024, 09:43

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четырнадцать школ, построенных за счёт инвесторов в рамках договора о комплексном развитии территории, откроются в новом учебном году в Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
«Расскажем о нескольких таких школах. В частности, в числе инвестиционных учебных заведений открывается школа в жилом комплексе «Отрада», расположенном на территории городского округа Красногорск. Школа рассчитана на 1375 учеников. В здании оборудованы не только учебные кабинеты, но также помещения под кружки и секции — интеллектуальные и спортивные. Посещать эти внеклассные занятия смогут также дети, обучающиеся в других школах», — говорится в сообщении.
Ещё один реализованный инвестиционный проект — школа на 900 мест в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. В здании есть всё необходимое для современного учебного процесса. Кроме того, для первоклассников есть спальни и игровые. А на пришкольной территории, помимо спортплощадок, создан учебно-опытный участок с полевыми растениями и овощами.

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#строительство
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#минжилполитики мо
#московская область
#подмосковье
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На ЗАЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения
На ЗАЭС автоматикой отключилась линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»
23 августа 2024, 09:05

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На Запорожской атомной электростанции под действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Об этом информирует официальный Telegram-канал ЗАЭС.
Отмечается, что отключение произошло утром 23 августа. Согласно информации источника, питание на нужды станции было набрано от линии 750 кВ «Днепровская.

На данный момент все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности. Уточняется, что радиационный фон не превышает естественных значений.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил боеприпас на дорогу, идущую вдоль внешнего периметра Запорожской атомной электростанции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#отключение
#магатэ
#заэс
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Раскрыто число россиян, оправдавших невозврат кредитов
РБК: пятая часть россиян оправдала невозврат кредитов
23 августа 2024, 08:50

Фото: iStock/alexialex

Большинство россиян считают правонарушением отказ от возврата кредита, однако при этом пятая часть граждан допускают невыплату кредита из-за веских причин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Невозврат кредитного займа правонарушением назвали 71% опрошенных граждан, при этом практически 20% респондентов утверждают, что кредит возвращать необязательно.

Согласно информации НАФИ, портрет представителя первой группы выглядит так: россиянин-семьянин старше 35 лет с высшим образованием. Характерным представителем второй группы является молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее ста тысяч человек.

По данным аналогичного опроса за 2015 год, неправомерной невыплату кредита считали около 55% участников опроса, противоположное мнение выражали 37% опрошенных россиян.

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#кредит
#мнение
#человек
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Россиянин описал жизнь в немецкой деревне лишь одной фразой
Россиянин о жизни в немецкой деревне: «Как в Средние века»
23 августа 2024, 06:09

Фото: istock/:VITALII MIKHAILIUK

Российский путешественник посетил немецкую деревню Хессенпорк и был поражен тем, насколько жизнь в этом поселении напоминает Средние века. Впечатлениями от своего визита он поделился в блоге на платформе «Дзен».
«Жизнь здесь действительно течет, как в Средние века. Местные жители придерживаются традиционного уклада, занимаются сельским хозяйством, держат скот и домашнюю птицу, а также производят натуральные продукты», — написал блогер.

Он также отметил, что Хессенпорк охраняется законом как объект исторической ценности и имеет статус музея под открытым небом.

Путешественник рассказал, что местные жители ткут традиционные немецкие наряды из хлопка и льна, сохраняя многовековые обычаи. В деревне он познакомился с несколькими местными жительницами, которые пригласили его домой, и, по его словам, «есть на что посмотреть».Пост блогера вызвал оживленные обсуждения в сети, где пользователи делятся своим мнением о жизни в такой необычной деревне.

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