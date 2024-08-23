Глава Химок Волошин проверил готовность школ округа к новому учебному году

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Проверку готовности школ к началу учебного года провел глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, особое внимание он уделил тем учебным заведениям, в которых проводились ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наша обязанность — выстроить работу так, чтобы школы были в идеальном состоянии. Более 35 тысяч детей в этом году приступят к занятиям, и приоритетное направление нашей работы — обеспечить для них комфортные и безопасные условия», — сказал Дмитрий Волошин.В проверке готовности школ к учебному году также приняли участие родители школьников и члены окружного Совета депутатов.
В администрации отметили, что в текущем году ремонтные работы проводились в 26 школах округа Химки: в зданиях обновили фасады и мебель, покрасили стены и привели в порядок прилегающую территорию. Кроме того, в 19 школах была отремонтирована кровля.
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