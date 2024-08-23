В Химках завершается капремонт гимназии №23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Капитальный ремонт здания гимназии №23 завершается в химкинском микрорайоне Сходня, итоги работ обсудили на совещании муниципальных властей с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Завершены практические все строительные работы. Остались последние штрихи: пусконаладочные работы и мелкие строительные. Нужно смонтировать приборы отопления, раковины, установить мебель. Первые поставки уже были, сейчас стартует сборка и установка», — сказал руководитель управления строительства администрации городского округа Химки Роман Глаголев.В настоящее время общая готовность капремонта оценивается в 95%. В обновлённом трёхэтажном здании общей площадью свыше полутора тысяч квадратных метров будут учиться 150 человек. Учёба в отремонтированной гимназии начнётся со 2 сентября.
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