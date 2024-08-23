В Химках планируют нанять специалистов для ухода за деревьями в парке «Дубки»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Обход территории городского парка «Дубки» провёл глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, он отметил важность сохранения этого уголка природы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Парк «Дубки» — территория живой природы в черте города. Здесь растут вековые дубы, липы, сосны, березы, лиственницы. Для нас особенно важно сохранить ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории», — сказал Дмитрий Волошин.Отмечается, что одной из ключевых задач в настоящее время является привлечение специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев в парке. В администрации также добавили, что площадь парка стала больше, поэтому ограждения перенесут на новые границы.
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