В Химках планируют нанять специалистов для ухода за деревьями в парке «Дубки»

График движения электричек Казанского, Ярославского и Павелецкого направлений, а также МЦД-3 изменится в конце августа — начале сентября из-за укладки стрелочных переводов на станциях Перово, Бужаниново и Кашира, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.