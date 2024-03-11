Для всероссийского голосования по благоустройству отобрали 220 подмосковных территорий

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Ежегодное Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства начнётся 15 марта, от Подмосковья в списки на выбор попали 220 объектов, расположенных в 53 городских округах. Об этом рассказал в ходе видеоконференции губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр благоустройства области Михаил Хайкин.
«Для голосования предлагается 203 сквера, восемь парков, семь пешеходных зон и две набережные», — уточнил Хайкин.Голосование будет проводиться в четвёртый раз. Принять в нём участие смогут все жители региона старше 14 лет. Рассказывать о голосовании, а также объяснять, как именно сделать свой выбор, всем желающим будут рассказывать волонтёры. В этой работе задействуют более 2,5 тыс. человек.
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