Жителей Подмосковья пригласили принять участие в голосовании по благоустройству

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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартует 15 марта, принять в нём участие приглашают всех жителей Московской области старше 14 лет, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Голосование определит территории, которые мы благоустроим в следующем году. Мнение жителей очень важно в нашей работе. Именно граждане решают, какие территории мы благоустроим в первую очередь», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.Голосование будет проводиться в четвёртый раз. В этом году с 15 по 17 марта проголосовать можно будет в участковых избирательных комиссиях. При этом привычное онлайн-голосование продлится до 30 апреля.
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