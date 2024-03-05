Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Клину благоустроят лесопарк Шариха

В Клину благоустроят лесопарк Шариха

05 марта 2024, 17:25
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Лесопарк Шариха благоустроят на территории городского округа Клин в текущем году, работы проведут в рамках программы «Парки в лесу», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«При благоустройстве парков используются только натуральные и экологические материалы, все работы проводятся крайне бережно, чтобы не навредить природе», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.
В клинском лесопарке обустроят пешеходные дорожки и установят лавочки и урны.


Благоустройство в лесопарке Шариха началось прошлой зимой, когда там проложили шестикилометровую лыжную трассу. Лес при обустройстве спортивного объекта не пострадал: лыжню проложили между деревьями.

Подмосковная программа благоустройства «Парки в лесу» стартовала в 2021 году, новые прогулочные пространства, обустроенные в лесных зонах, пользуются большой популярностью у жителей региона.

Читайте также:

В городском округе Пушкино благоустроят Северный лесопарк

В Луховицах благоустроят парк им. Ивана Воробьёва

В Дзержинске в этом году благоустроят сквер имени Громцева
#клин
#благоустройство
#лес
#парк
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Союзе пенсионеров рассказали, как «докупить» баллы и увеличить пенсию
Глава Союза пенсионеров Рязанский: россияне могут «выкупить» недостающий стаж
05 марта 2024, 17:27

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне имеют возможность «докупить» недостающий стаж для получения пенсии или надеяться на государственную социальную пенсию, которая гораздо ниже страховой и начинает выплачиваться на пять лет позже. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
Эксперт пояснил, что в семье часто бывает так, что кто-то зарабатывает деньги, а кто-то занимается семьей и детьми.

«Так бывает: не всегда все члены семьи могут заработать себе полноценный потенциал для получения трудовой страховой пенсии. Для этого существуют дополнительные возможности. Они предоставляются тем, кому не хватает стажа для получения пенсии по старости», — рассказал Рязанский.

Он пояснил, что кто-то из родственников может вносить взносы за человека на постоянной основе в пенсионную систему, что обеспечит выплату страховой пенсии при достижении соответствующего возраста. Кроме того, можно единовременно «выкупить» недостающий стаж, если не хватает небольшого числа лет.

«В случае, если есть большая нехватка стажа, например, 12-15 лет, то человек может устроиться на работу и доработать его», — отметил эксперт.

Также, по словам специалиста, государство выплачивает социальную пенсию в виде пенсионного пособия. Оно значительно ниже, чем трудовая пенсия, и начинает выплачиваться на пять лет позже, уточнил Рязанский.

Кроме того, он напомнил, что есть накопительные частные пенсионные фонды, где не важен стаж, а учитываются только накопления. Подобные частные организации дополняют государственную систему пенсионного законодательства, заключил собеседник «Радио 1».

Читайте также:

В Думе предложили увеличить пенсии ряду россиян

Россиянам рассказали, в каком случае могут отказать в страховой пенсии

Россиянам рассказали, как рассчитать размер пенсии в 2024 году
#деньги
#пенсии
#эксперт
#радио
#семьи
#человек
#пенсия
#пособия
#накопления
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Брынцалов: областная больница в Балашихе — долгожданный объект в регионе
Брынцалов посетил церемонию закладки камня в фундамент областной больницы в Балашихе
05 марта 2024, 17:14

Фото: Радио 1

В Подмосковье состоялась торжественная церемония закладки камня в фундамент одного из самых больших учреждений здравоохранения в Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер РФ Татьяна Голикова дали старт строительству Балашихинской областной больницы, которая рассчитана на 1,1 тысяч мест. Мероприятие посетил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Фото: Радио 1

«Сегодня мы заложили камень долгожданного объекта, потому что здесь, в самом крупном городе Московской области, никогда не было такой качественной городской больницы. Этот центр будет давать возможность высокотехнологичного лечения не только жителям Балашихи, но и всего восточного Подмосковья», - отметил Игорь Брынцалов.
Балашихинская областная больница будет оснащена передовым диагностическим, операционным, лечебным и реабилитационным оборудованием, в том числе тяжелым – ангиографы, КТ, МРТ, рентген-аппараты, маммограф, остеоденситометр.

Фото: Радио 1

«Балашиха развивается и в отрасли транспортной инфраструктуры. Дороги расширяются, а это значит, что к моменту завершения строительства больницы, она станет более доступна для всех», - отметил Игорь Брынцалов председатель Московской областной думы.

Работы на объекте планируют завершить в декабре 2026 года.

Читайте также:

Брынцалов поручил Мособлдуме совершенствовать законы о поддержке многодетных семей.

Мособлдума подвела итоги реализации послания президента 2023 года.

В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра».
#подмосковье
#андрей воробьёв
#балашиха
#игорь брынцалов
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин: Киев до начала СВО готовил нападение на Крым, Донбасс и Белоруссию
05 марта 2024, 17:11

Фото: сайт Кремля

Украина до начала СВО готовила нападение на Белоруссию, так же как на Крым и Донбасс. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин пояснил, что планы противника стали известны уже после начала спецоперации, приводит его слова телеграм-канал RT.
«Мы увидели те данные противника, те планы и карты о том, как должны были действовать вооруженные формирования Украины» - сообщил глава региона.

Он также добавил, что Киев не готовился к отражению атак в полной мере, так как готовились к наступлению. Пушилин объяснил, что один из ударов должен был приходиться на территории Белоруссии, о чем свидетельствуют обнаруженные данные.

Читайте также:

Медведев: Концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда

Global Times: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния

В Чехии назвали следующие города, которые потеряет Украина
#россия
#данные
#украина
#киев
#пушилин
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оплата ЖКХ баллами и размещение в отеле: чего россияне не знали о поездках на поезде
Эксперт по туризму Гаврилов: собранными баллами за ж/д билеты можно оплатить ЖКХ
05 марта 2024, 16:58

Фото: istockphoto/oatawa

Россиянам, которые предпочитают поездки на поезде, в «Альянсе туристических агентств» рассказали, как минимизировать ущерб при опоздании на рейс, как сделать поездку комфортнее, и что полагается пассажирам при задержке отправления.

Как минимизировать ущерб в случае сдачи билета


Полную стоимость билета можно вернуть в том случае, если поездка была отменена не позднее, чем за 72 часа до отправления. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал почетный президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов.

«Правила возврата денег за железнодорожные билеты известны. Если не было внесено изменений, то за 72 часа до поездки можно вернуть полную стоимость билета. Чем ближе к времени отправления, тем больше поднимается сумма удержания. Если мы собрались ехать, лучше не опаздывать и не переносить поездки, тогда потеря средств будет исключена или минимизирована», - сообщил эксперт.

Накопленными баллами можно оплатить ЖКХ


«Когда мы оплачиваем ж/д билет, то накапливается определенное количество баллов. Их можно использовать в качестве частичной оплаты ЖКХ», - сообщил Гаврилов.

Он также рассказал о том, можно ли использовать один билет дважды.

«Если в билете четко прописан пункт отправления и назначения, если мы его использования и у него нет статуса обратного, то его нельзя использовать повторно», подчеркнул Гаврилов.

Выплаты из-за задержки поезда


«Что касается вылетов самолетов, то там существует практика возмещения поездок, с поездами мы с такими ситуациями не сталкивались», - заявил эксперт.

Рассуждая о том, как происходит возмещение средств за задержку авиарейса, Гаврилов рассказал, что авиакомпании могут временно разместить пассажиров в гостиницах.

«Начиная от четырех часов положено давать какие-то талоны на напитки, от шести часов предоставляется питание. Если задержка рейса измеряется сутками, то приличные авиакомпании обеспечивают размещение людей в гостиницах», - пояснил Гаврилов.


Бесплатные услуги в поезде


Каждый вагон имеет свой класс обслуживания, в зависимости от этого различается набор услуг.

«Есть поезда определенной комфортности, но есть и вагоны. Даже когда мы покупаем ж/д билет, там указано, какие услуги входят в перевозку или дополняют ее. Постельные принадлежности, предметы гигиены – это входит в стоимость проезда. Обычно предоставляется посуда, одноразовые природы для питания», - рассказал эксперт.

Он также добавил, что остальные атрибуты для комфортной поездки пассажирам придется приобретать дополнительно.

Читайте также:

Россиянам порекомендовали не отправляться в путешествие в Папуа-Новую Гвинею

Туристка из России описала путешествие в Индию одной фразой

Автоэксперт Зенкевич посоветовал отправиться на авто в путешествие по Волге
#жкх
#билет
#поезда
#путешествие
#вагон
#питание
#услуги
#билеты
#авиакомпании
#поездки
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье провели первый тренировочный ЕГЭ
05 марта 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Первое тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ провели в Московской области, в нём приняли участие 97 человек, сообщает пресс-служба Минообразования региона.
«Тренировочный экзамен организовали в одном из пунктов проведения ЕГЭ в Красногорске. Среди участников были выпускники, собирающиеся сдавать информатику, английский язык и биологию. В ходе проверки они столкнулись с такими проблемами, как плохой звук на аудировании, а также замена и использование резервных станций на КЕГЭ и устной части экзамена по английскому», — говорится в сообщении.
Задачей мероприятия была отработка технологии проведения ЕГЭ и способов разрешения различных нештатных ситуаций. В тренировочном мероприятии принимали участие все категории работников пункта проведения экзамена.

Обработку результатов тренировку на федеральном уровне завершат 19 марта.

Читайте также:

Названы самые популярные в Подмосковье предметы по выбору на ОГЭ-2024

Минобрнауки разрешит пересдавать ЕГЭ до конца приемной кампании

Названы самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ-2024 в Подмосковье
#экзамены
#егэ
#красногорск
#московская область
#подмосковье
#минобразования мо
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за год капитально отремонтируют около 2 тысяч домов
05 марта 2024, 16:36

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт почти двух тысяч многоквартирных домов планируется провести в Московской области в текущем году, по итогам работ условия проживания должны стать лучше у 500 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«В этом году перед министерством стоит задача улучшить жилищные условия не менее чем полумиллиона человек. В планах провести капитальный ремонт общего имущества почти двух тысяч многоквартирных домов», — цитируются в сообщении слова главы областного МинЖКХ Антона Велиховского.
Отмечается, что приоритетным направлением работ останется обеспечение газовой безопасности. В частности, газовое оборудование заменят в 532 многоквартирных домах. Кроме того, в рамках работ по капремонту будет установлено ещё 26 тысяч датчиков, реагирующих на уровень загазованности помещения.

Информациях о домах, вошедших в программу капремонта, размещена на интерактивной карте областного Фонда капитального ремонта.

Читайте также:

В Подмосковье модернизируют более 51 тысячи уличных фонарей

Новый паркинг на 1000 парковочных мест появится в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0»

Дольщики проблемного ЖК «Новая жизнь» в Пушкинском округе получают ключи
#капремонт
#жкх
#минжкх мо
#антон велиховский
#московская область
#подмосковье
#мкд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье мужчина шесть часов издевался над женщиной
05 марта 2024, 16:23

Фото: iStock/Fedorovekb

В городе Клин Московской области женщина написала заявление в полицию после того, как мужчина шесть часов издевался над ней.
С 3:00 до 9:00 4 марта 29-летний мужчина угрожал 28-летней женщине убийством, надевая на ее голову противогаз и распыляя перцовый баллон в ее сторону, пишут «Известия». Кроме того, он демонстрировал ей биту с железным наконечником, наносил удары, а также произвел несколько выстрелов в область правой руки из газового пистолета.

В тот же вечер женщина обратилась в полицию с заявлением против мужчины, требуя привлечь его к уголовной ответственности. По ее словам, она считает угрозы убийством реальными, учитывая агрессивное поведение мужчины.

Читайте также:

В Коми таксист угрожал 13-летней девочке вывезти её в лес

«Я тебе шею сверну»: В Москве мигрант схватил за горло девочку и угрожал убийством

В Тынде пожилой мужчина убил бывшую возлюбленную и угрожал расправой ее внукам
#лес
#мигрант
#женщина
#мужчины
#мужчина
#коми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В городском округе Пушкино благоустроят Северный лесопарк
05 марта 2024, 16:23

фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В 2024 году будет благоустроен Северный лесопарк в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Благоустройство парка пройдет в рамках программы «Парки в лесу».

«Благоустройство лесопарков — это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы,чтобы не навредить природной среде. С 2021 года по поручению губернатора мы запустили программу «Парки в лесу». Сегодня видим, как лесопарки пользуются огромным спросом среди населения. В этом году мы продолжим реализацию программы»,— поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что парк модернизируют до конца текущего года. Кроме этого, ​перед территорией парка появится парковка на 200 мест.

Читайте также:

Большой Серпухов в 2024 году ждёт масштабное благоустройство

В Дедовске до конца года завершат благоустройство центра города

В Малаховке в 2024 году благоустроят Летний парк
#парк
#михаил хайкин
#благоустройство
#работа
#парковка
#парки
#пушкино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь
Путин прилетел в Ставрополь чтобы посетить тепличный комплекс «Солнечный дар»
05 марта 2024, 16:14

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин прилетел в Ставрополь сегодня. Глава государства планирует посетить тепличный комплекс «Солнечный дар». Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент РФ планирует обсудить вопросы развития сельского хозяйства в регионе. С этой целью глава государства посетит тепличный комплекс «Солнечный дар», поговорит с работниками агропромышленного холдинга «Эко-культура», наметит пути его дальнейшего развития.

Кроме того, планируется, что Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых индустриальных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. Президент также намерен встретиться с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Читайте также:

Путин и Лукашенко провели обстоятельные телефонные переговоры

Путин: нужно повысить зарплаты специалистам лесного хозяйства и метеорологии

Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за достигнутые результаты
#владимир путин
#ставропольский край
#сельское хозяйство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф