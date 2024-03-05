В Клину благоустроят лесопарк Шариха

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Лесопарк Шариха благоустроят на территории городского округа Клин в текущем году, работы проведут в рамках программы «Парки в лесу», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«При благоустройстве парков используются только натуральные и экологические материалы, все работы проводятся крайне бережно, чтобы не навредить природе», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.В клинском лесопарке обустроят пешеходные дорожки и установят лавочки и урны.
Подмосковная программа благоустройства «Парки в лесу» стартовала в 2021 году, новые прогулочные пространства, обустроенные в лесных зонах, пользуются большой популярностью у жителей региона.
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