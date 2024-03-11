В Подмосковье за год благоустроят 95 объектов

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
95 объектов вошло программу благоустройства Московской области на текущий год, работы проведут в парках, скверах, на набережных и в пешеходных зонах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр благоустройства области Михаил Хайкин.
«В текущем году планируется благоустроить 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов, 11 активных зон в парках — это скейтпарки и спортивные площадки, а также пять стел», — сказал Хайкин.В качестве примера министр привёл благоустройство территория перед ледовым дворцом «Химик» в Воскресенске. Там будет обустроена зона отдыха, проведено озеленение, установлены теневые навесы и фонтан. Работы начнутся 1 апреля, сдача объекта запланирована на 5 октября.
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