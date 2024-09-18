Строительная готовность 16-этажной гостиницы в Мытищах достигла 35%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Шестнадцатиэтажную гостиницу, рассчитанную на 744 постояльца, возводят на улице Сукромка в Мытищах, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 35%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство началось в ноябре прошлого года. По плану, общая площадь гостиницы составит более 27,6 тыс. квадратных метров. На первом этаже здания будет кафе и магазины, а со второго по шестнадцатый — номера. Всего в гостинице будет 461 номер, в том числе 14 трёхместных, 55 двухместных и 192 одноместных», — говорится в сообщении.Строительство должны завершить в четвёртом квартале 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Щёлкове началось строительство детского сада на 240 мест, подробнее об этом — в материале «Радио 1».
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