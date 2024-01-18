Для жителей Мытищ организовали место для купаний в купели в селе Троицкое

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В городском округе Мытищи у всех желающих есть возможность окунуться в купели в селе Троицкое. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Всего на территории Московской области в ночь с 18 на 19 января будут работать 61 место на открытых водоемах, 53 — на прудах, 44 возводимых купелей и 69 купелей в помещениях.
Стоит отметить, что на территории места проведения традиционных крещенских купаний расположены купальня с двумя купелями, беседки для отдыха и трапезная для паломнических групп.
Точный адрес купели: городской округ Мытищи, село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище.
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«В городском округе Мытищи в праздник окунуться в купели жители и гости округа смогут в селе Троицкое.Село Троицкое расположено на берегу Клязьминского водохранилища, которое окружено лесом. Ежегодно в крещенскую ночь местные жители и московские дачники приходят к святому источнику, освященному в честь Живоначальной Троицы, чтобы окунуться в ледяную воду», — отметили в министерстве.
Точный адрес купели: городской округ Мытищи, село Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище.
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Мира Полтева