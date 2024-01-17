Народные приметы на Крещение — почему нельзя стирать вещи и лить слезы

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Считается, что по погоде определить, каким будет предстоящий год. Если в Крещенский сочельник дует сильный ветер с юга, значит, лето будет дождливым и с грозами. Если 18 числа началась метель, то через 3 месяца хорошей погоды не будет.
В сам праздник 19 января люди также наблюдали за погодой. Если не ударили Крещенские морозы, то в скором времени в мире могут произойти большие изменения. Если в Крещенскую ночь на небе полная луна, то весной будет половодье, а если ночь морозная и безоблачная — ожидается сухое и жаркое лето.
В эти дни нельзя ругаться, а также думать о негативе. 18 января нельзя давать деньги в долг, но нужно помогать тем, кто в этом нуждается. 19 января нельзя затевать уборку дома, выносить мусор и еду, стирать одежду. Люди верили, что вся вода в этот день — особенная. Также по поверью, на Крещение нельзя плакать, иначе умываться слезами придется весь год.
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