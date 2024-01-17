Крещение Господне 19 января: как отмечают в 2024 году, приметы, купание в проруби

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Православные христиане 19 января отмечают важный церковный праздник – Крещение Господня. Откуда появилась традиция нырять в прорубь, является ли это обязательным обрядом, история торжества и как принято его отмечать, читайте в материале «Радио 1».
Крещение Господне 2024: когда отмечают
Крещение Господня или Богоявление является одним из 12 главных церковных праздников, поэтому дата торжества не меняется и всегда приходится на 19 января. Канун праздника называют Крещенским Сочельником, его отмечают 18 числа.
Крещение Господне: история церковного торжества
Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча вышел к реке Иордан, в которой иудеи совершали религиозные омовения и начал говорить народу о покаянии и оставлении грехов. В возрасте 30 лет к реке пришел Иисус Христос и просил Иоанна крестить его. Во время крещения, с небес сошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В этом событии людям была явлена Святая Троица.
После крещения Иисус провел 40 дней в пустыне, где постился и воздержался от искушений дьявола.
Богоявление или Крещение Господне 2024: традиции торжества
Традиционно во всех храмах в этот день проходят богослужения. Главным событием торжества является освящение воды. Это происходит дважды: накануне – 18 января и в Крещение – 19 января. Верующие окропляют святой водой каждый угол в доме, пьют ее и омываются. Считается, что освященная вода обладает целебными свойствами, а также она способна очистится от негатива.
Согласно церковному преданию, святой в Крещение становится не только вода, но и снег.
Крещенские купания 2024
Крещенские купания в проруби являются старой традицией. Верующие считают, что так можно очистить душу и приблизиться к Богу. Православные окунаются в проруби в ночь с 18 на 19 января. Однако погружение в ледяную воду не заменяет крещение или исповедь, а также не является обязательным церковным обрядом.
Врач Чернышова объяснила, почему в проруби нельзя купаться нетрезвым
О том, как подготовиться к погружению в прорубь и не навредить здоровью, читайте в материале «Радио 1».
Крещение или Богоявление: приметы, чего нельзя делать
В православный праздник нельзя ссориться, сквернословить и злиться. Также нельзя держать в голове плохие мысли и желать кому-то зла. Сказанное в сердцах может навредить человеку в будущем. Если в этот день свататься или делать предложение, то брак будет благословлен небесами.
Окна и двери в Крещение нужно открывать настежь. Это позволит выгнать всё плохое и запустить в дом удачу и благополучие.
Считается, что в ночь на 19 января снег обладает целебной силой. Им можно растереть лицо и руки. Это принесет здоровье и красоту.
Плакать в Крещение нельзя. Если будут пролиты слезы, то весь год пройдет в печали и бедах.
Разбить посуду на Крещение – к свадьбе.
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