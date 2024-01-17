Спасатели вырезали крещенскую купель на озере Дивное в Балашихе

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Купель в форме креста вырезали бензопилами сотрудники Мособлпожспаса на озере Дивное в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба ведомства.
«Спасатели вырезали купель, а затем поместили туда деревянные сходни для удобства и безопасности тех, кто будет окунаться. Кроме того, они установили рядом с купелью ледяной крест», — говорится в сообщении.Глава 201-й пожарно-спасательной части Игорь Туз отметил, что спасатели ежегодно готовят купели для верующих на Крещение. Накопленный с годами опыт позволяет им создавать кресты из извлечённых из водоёмов ледяных глыб.
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