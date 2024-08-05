Для жителей Павловского Посада организуют встречу с газовыми участковыми

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Встреча с газовыми участковыми состоится в Павловском Посаде в понедельник, 5 августа, жители смогут задать специалистам все актуальные для них вопросы, касающиеся технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие встречи очень важны для населения. Не у всех жителей есть возможность прийти в офис Мособлгаза и решить свои проблемы там. Встреча во дворах помогает подойти к каждому вопросу точечно и индивидуально», — отметили в администрации округа.Очередная встреча с газовыми участковыми по вопросам техобслуживания оборудования в квартирах состоится по адресу: город Павловский Посад, улица Фрунзе, дом №29. Мероприятие начнётся в 16:00.
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