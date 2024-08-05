В парке Электрогорска проведут бесплатные тренировки и мастер-классы

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Тренировки по различным видам спорта, мастер-классы и прочие активности будут проводить в городском парке Электрогорска на текущей неделе, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«5 и 7 августа в парке состоится тренировка по футболу, начало в 10 утра. 6 августа в 9:15 начнётся занятие по скандинавской ходьбе. 8 августа в 11:00 в парке ждут любителей настольных игр, а в 11:30 начнётся мастер-класс по изобразительному искусству. В этот же день можно будет проявить творческие способности на занятии по дудлингу, которое начнётся в 12:00, а в 18:00 состоится открытая тренировка по карате», — говорится в сообщении.На 9 августа в парке запланированы настольные игры — старт в 15:00. А в 15:30 в беседке буккроссинга проведут мастер-класс по игре в шахматы и шашки. Также в 15:30 состоится лекторий «День физкультурника», а в 16:00 начнётся викторина «Спортивные рекорды нашей страны».
Все занятия бесплатные.
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