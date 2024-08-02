Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Павловском Посаде провели торжественный митинг в честь Дня ВДВ

В Павловском Посаде провели торжественный митинг в честь Дня ВДВ

02 августа 2024, 15:50
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Торжественный митинг, посвящённый 94-й годовщине создания воздушно-десантных войск страны, провели в Павловском Посаде, мероприятие состоялось у памятника воинам-интернационалистам в сквере на улице Тимирязева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Поздравляю всех, кто причастен к этому празднику – ветеранов Воздушно-десантных войск, тех, кто сегодня служит в рядах ВДВ, находится в запасе, а также их семьи. Солдаты и офицеры подразделений ВДВ всегда стоят на передовых рубежах, защищают интересы нашей Родины. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!» — сказала на митинге исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Наталья Золина.
В завершении мероприятия присутствующие почтили минутой молчания погибших российских бойцов и возложили цветы к памятнику.

Читайте также:

В Павлово-Посадском округе проведут День физкультурника

Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде

Гостей Летнего фестиваля Первых в Электрогорске научили танцевать и вязать узлы
#павловский посад
#патриотизм
#митинг
#вдв
Юрист Соловьёв раскрыл условия, при которых могут обвинить в госизмене
Юрист Соловьёв: Обвинить в госизмене могут в четырёх случаях
02 августа 2024, 16:09

Фото: iStock/ronstik

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал четыре случая, при которых гражданина России могут обвинить в государственной измене.
Среди них специалист назвал шпионаж и выдачу гостайны.

«Обвинение в госизмене может быть предъявлено только гражданину РФ в четырёх случаях: шпионажа, выдачи иностранцам гостайны, перехода на сторону противника, оказания финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ», — прояснил в беседе с RT Соловьёв.

До этого член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что недовольный некачественными услугами отеля турист при судебных тяжбах не сможет аппелировать к отзывам в Интернете.

«Если человек получает некачественную услугу, он обращается не к площадкам с отзывами, а в суд. Если человек получил не ту услугу, которую ему обещали, тогда надо зафиксировать несоответствие услуг тому, что было заявлено отелем, написать претензию и пойти в суд. Основанием для такого разбирательства будет именно договор туриста с отелем, а не отзывы с Сети», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.

Ранее юрист Алла Георгиева напоминала, что за сбор некоторых растений и грибов, включая редкие виды, может грозить штраф и даже уголовная ответственность.

Читайте также:

Дурова предупредили о судебных исках в случае раскрытия ДНК-код

Юрист предупредил россиян об опасных письмах из-за границы

Россиян предупредили о наказании за сбор редких растений и грибов
#юрист
#адвокат
#обвинение
#человек
#турист
#рф
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На дорогах Московской области установили около 2 тыс. катафотов
02 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/ronstik

Около двух тысяч световозвращателей-катафотов установили на региональных дорогах в 12 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На 20 участках двухполосных дорог установили катафоты по осевой разметке в шахматном порядке. Такие элементы создают световой эффект, благодаря чему привлекают внимание водителей и предотвращают выезд на встречную полосу на участках вне населённых пунктов с опасными поворотами, в том числе там, где произошли ДТП с летальным исходом», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что наибольший объём работ по установке катафотов был выполнен округах Талдомский, Дмитровский и Истра. Кроме того, световозвращатели установили в Щёлкове, Балашихе, Шатуре, Егорьевске, Черноголовке, Наро-Фоминске, Сергиево-Посадском, Рузском и Одинцовском округах.

Катафорты в Подмосковье устанавливают в рамках реализации национального проекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Читайте также:

В подмосковных автобусах за полгода поймали более 9 тыс. безбилетников

Расписание электричек Казанского направления меняется с 1 по 30 августа

На дорогах Подмосковья с начала недели ликвидировали более 3 тыс. ям
#дороги
#минтранс мо
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#нацпроекты
#московская область
#подмосковье
#алексей гержик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Химик Дорохов заявил об опасности купания в фонтанах в день ВДВ
02 августа 2024, 15:47

Фото: iStock/Lecneo

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что в городских фонтанах обитают различные микроорганизмы, включая вирусы, паразиты, бактерии.
Такие микроорганизмы могут вызвать серьёзные заболевания. Поэтому специалист предостерёг от купания в таких местах в день ВДВ.

«Городские фонтаны являются средой обитания для патогенных микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и паразиты. Эти микроорганизмы могут вызывать гастроэнтерит, гепатит А, кожные заболевания и легионеллёз. Основные источники загрязнения — фекалии птиц, бездомные животные, люди, использующие фонтаны для питья и купания, моющиеся в них», — пояснил в беседе с RT химик.

До этого стало известно, как десантники Кемерова встретили День ВДВ. Так, торжественное празднование началось у Вечного огня на Весенней улице. Как пишет «Сiбдепо», в церемонии возложения цветов приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, участники СВО, представители ветеранских организаций, духовенства и юнармейцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с юбилеем 45-ю бригаду спецназа ВДВ, сформированную 30 лет назад в подмосковной Кубинке на базе 901-го отдельного десантно-штурмового батальона и 218-го отдельного батальона спецназа.

Читайте также:

День ВДВ 2024: История и традиции праздника

Губернатор Воробьёв поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ с тридцатилетием

Десантник взял в плен четырех бойцов ВСУ, попав к ним через балкон
#ветераны
#традиции
#вдв
#бездомные заболевания
#люди
#вирусы
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден посоветовал 12-летней дочери Курмашевой не заводить отношений до 30 лет
02 августа 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден поздравил 12-летнюю дочь освобожденной российской журналистки Алсу Курмашевой с днем рождения и посоветовал не связываться с мужчинами, пока ей не исполнится 30 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Никаких серьезных парней, пока тебе не исполнится 30», — посоветовал Байден девочке.

В ответ девочка нервно посмеялась.

Курмашева является сотрудницей признанного в РФ иноагентом медиа «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Западе дело Алсу Курмашевой пытаются представить как «преследование журналистки». Однако такие попытки совершенно несостоятельны.

Напомним, западные страны в рамках масштабного обмена заключенными получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

Читайте также:

В посольстве напомнили о десятках граждан в американских тюрьмах

Адвокат Винника рассказал о причинах отказа включить россиянина в обмен

Освобожденные по обмену граждане США прибыли на родину, их встречает Байден

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#сша
#дело
#европа
#радио
#медиа
#мид
#страны
#мария захарова
#мид рф
#девочка
#вс рф
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, о чём чаще всего ностальгируют россияне
Опрос: Россияне скучают по детству
02 августа 2024, 15:37

Фото: iStock/ilona titova

Опрос «АльфаСтрахования» показал, что чаще всего россияне ностальгируют со временем детства.
Такой ответ дали 65,4% опрошенных.

«Школа вызывает эти эмоции у 53,5%, летние каникулы — у 52,7%. Ностальгируют участники исследования о беззаботной молодости, студенчестве, больших семейных праздниках, первой любви, друзьях, с которыми потеряли контакты, первом месте работы, детстве собственных детей», — приводит RT результаты исследования.

Кроме этого, респонденты отмечали, что скучают по отпуску, старому месту жительства и первом автомобиле.

А исследование «Авито Услуги» показало, что спрос на семейные фотосессии в Москве с начала лета этого года увеличился в 13 раз в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

«На платформе заметно вырос спрос на услуги по организации семейных фотосессий – в 13 раз. Фотографы чувствуют запрос москвичей на услугу и охотнее выходят на рынок. В это время года доступна не только студийная фотосессия, но и съёмка на улице. Поэтому многие пары приходят к фотографам с запросом на фотосессию в стиле love story», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы компании.

Ранее опрос сервиса доставки «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн» показал, что 51% жителей Москвы предпочитают отмечать свадебное торжество в ресторане.

Читайте также:

Стало известно, какие свадьбы предпочитают москвичи

Стало известно, как часто школьники используют ИИ для учёбы

Стало известно, кому чаще всего приходится работать сверхурочно
#опрос
#исследование
#компании
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Омбудсмен Фаевская наградила попечителя и президента фонда «Линия Сердца»
02 августа 2024, 15:32

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Почётные грамоты за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина вручила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская попечителю благотворительного фонда «Линия Сердца», руководителю управления контроля и координации деятельности ПАО «Сбербанк» Татьяне Евдиной и президенту фонда Валентине Шумиловой, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Хочу искренне поблагодарить Валентину Александровну и Татьяну Владимировну за ту поддержку, которую они оказывают тем, кто в ней нуждается. Уверена, что наши совместные с фондом посещения военнослужащих — участников СВО, находящихся на лечении в госпиталях Министерства обороны, и граждан, проживающих в пунктах временного размещения, помогают людям не падать духом», — сказала Ирина Фаевская.
Она напомнила, что в марте текущего года между уполномоченным по правам человека в Московской области и фондом было заключено соглашение о взаимодействии, поэтому сотрудничество продолжится.

Фонд «Линия Сердца» помогает участникам СВО и членам их семей, а также сиротам, детям-инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и больным, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.

Читайте также:

Омбудсмен Подмосковья Фаевская будет сотрудничать с Коломенским институтом

Областной омбудсмен Фаевская пригласила журналистов на конкурс «Слово в защиту»

За помощью к омбудсмену Фаевской за месяц обратились на личном приёме 17 человек
#ирина фаевская
#омбудсмен
#уполномоченный
#фонд
#благотворительность
#награды
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Теракт, похищение спецслужбами, 27 лет тюрьмы: кто такой Роман Селезнёв, освобожденный из тюрьмы США
Адвокат Литвак: в 2014 году спецслужбы США похитили Романа Селезнёва
02 августа 2024, 15:19

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

1 августа 2024 года президент России Владимир Путин встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа в аэропорту Внуково в Москве. Российских граждан встретил почетный караул и красная ковровая дорожка. Среди них — сын депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнёва — Роман. В материале «Радио 1» расскажем, что известно о Романе Селезнёве и по какой причине его арестовали.

Кто такой Роман Селезнёв

Роман Селезнёв родился в 1984 году, окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «экономика торговли».

В апреле 2011 года на отдыхе с женой Светланой в Марокко был серьезно ранен во время теракта. Пресс-атташе посольства РФ в Рабате Александр Гуляев сообщал РИА Новости, что пострадавший от взрыва Роман находится в тяжелом состоянии в больнице Марракеша.

Похищение спецслужбами США

Россиянина задержали на Мальдивских островах американские спецслужбы в июле 2014 года. Мужчину обвинили в руководстве хакерской группировкой и хищении 1,2 млрд долларов с банковских счетов жителей и организаций Соединенных Штатов.
«Как его вообще арестовали: в 2014 году на Мальдивах его просто схватили в аэропорту, занесли в маленький частный самолёт и увезли в США. Не было никакой экстрадиции, человека, по-моему, просто похитили», — заявил «Известиям» адвокат Селезнёва Игорь Литвак.
В апреле 2017 года федеральный суд в Сиэтле признал его виновным по 38 преступным эпизодам из 40 и приговорил к 27 годам тюремного заключения. Роман не признал свою вину. Спустя время его приговорили ещё к 14 годам по новым обвинениям.
Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно
Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно

Условия содержания и болезнь

В апреле 2024 года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что условия содержания Селезнёва в местах лишения свободы крайне тяжелые.
«Раз в два часа он должен отмечаться у тюремных властей. Я задал простой вопрос: а почему, с чем это связано? Он совершал какой-то побег? Какие-то есть опасения в отношении его поведения? Да нет, у него примерное поведение», — отметил посол.
Антонов добавил, что складывается ощущения, что эти требования связаны лишь с тем, что Роман — россиянин.

Кроме того, адвокат Литвак заявлял, что возвращение Селезнёва в РФ было необходимо из-за ухудшения здоровья, поскольку оно ослабло именно в заключении.

Возвращения Романа прокомментировал его отец Валерий Селезнёв.
«Я ещё даже не общался толком с сыном, десять лет имел с ним только одностороннюю связь. Он мне звонил — и на английском языке каждый раз шло предупреждение, что любые слова из этого разговора могут быть использованы против меня и моего сына. Поэтому мы говорили только о семье, "погоде и природе"», — отметил Селезнёв в разговоре с «КП».

Читайте также:

В посольстве рассказали о психологическом давлении на вернувшихся заключенных

Путин поблагодарил вернувшихся после обмена россиян за верность присяге

Шольц встретился в аэропорту с обменянными российскими политзаключенными
#суд
#сша
#внуково
#владимир путин
#президент
#адвокат
#посол
#человек
#отец
#государство
#новости
#рф
#антонов
#сын
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке на предстоящих выходных
02 августа 2024, 14:59

Фото: iStock/Ksenia Guzeeva

В ближайшие выходные — 3 и 4 августа — на большей части лесных территорий Московской области ожидается малая степень пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В субботу, 3 августа, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — I класс пожарной опасности. А в воскресенье, 4 августа, II класс пожарной опасности ожидается на всей территории Подмосковья», — говорится в сообщении.
Пожарная опасность в лесах оценивается по пятибалльной шкале, где I класс означает, что пожарной опасности нет, II класс указывает на малую степень пожароопасности, III класс — это средняя степень, IV класс — высокая степень, а V класс — чрезвычайная степень.

В областном Комлесхозе также напомнили, что нарушителям правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья грозят крупные штрафы. Для физических лиц они составляют от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Читайте также:

В лесу под Егорьевском заблудился 81-летний грибник

Готовность благоустройства Кучинского леса в Балашихе достигла 30%

Россиян предупредили о наказании за сбор редких растений и грибов
#лес
#лесные пожары
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Госдумы Диденко предрёк скорую блокировку Google в России
02 августа 2024, 14:49

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko

В скором времени Google, равно как и Google Android, будет заблокирован. Блокировке также подвергнется IOS.
Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Диденко. И это произойдёт не по инициативе российской стороны, передаёт мнение парламентария сетевое издание RUNEWS 24. Соответственно, эти системы становятся неактуальными.

Он напомнил, что чиновникам и госслужащим уже давно запрещено пользоваться этими платформами. В первую очередь этот запрет касается тех, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намёк, что следует переходить на другие платформы. В заключение Диденко порекомендовал начинать пользоваться другими браузерами и поисковыми системами учёным и представителям бизнеса.

Читайте также:

Сенатор Пушков: в РФ не ожидается блокировки YouTube

Новостной раздел Google прекратил работу в России

Google удалит записи о действиях пользователей по «иску об инкогнито»
#запрет
#мнение
#депутат
#google
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф