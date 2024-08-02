В Павловском Посаде провели торжественный митинг в честь Дня ВДВ

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Торжественный митинг, посвящённый 94-й годовщине создания воздушно-десантных войск страны, провели в Павловском Посаде, мероприятие состоялось у памятника воинам-интернационалистам в сквере на улице Тимирязева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Поздравляю всех, кто причастен к этому празднику – ветеранов Воздушно-десантных войск, тех, кто сегодня служит в рядах ВДВ, находится в запасе, а также их семьи. Солдаты и офицеры подразделений ВДВ всегда стоят на передовых рубежах, защищают интересы нашей Родины. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!» — сказала на митинге исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Наталья Золина.В завершении мероприятия присутствующие почтили минутой молчания погибших российских бойцов и возложили цветы к памятнику.
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