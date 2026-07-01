Для жителей Петербурга подготовили детальный гид по марафону «Белые ночи»
В Санкт-Петербурге 4 июля состоится марафон «Белые ночи». 2ГИС специально к этому мероприятию в обновлении добавил в карту города данные о маршрутах для бегунов и болельщиков.
По информации «Петербургского дневника», люди смогут увидеть схемы стартового и финишного городков, километровые отсечки, а также места нахождения медпунктов, точек питания и туалетов.
Кроме того, участникам и болельщикам станут доступны видеообзоры трасс с высоты птичьего полета, а ИИ-помощник найдет ответы на все вопросы о марафоне. В обновлении стало доступно местоположение бегунов, которое можно будет посмотреть в реальном времени с помощью функции «Друзья на карте».
Напомним, для участников марафона «Белые ночи» подготовили дистанции на 10 и 42,2 км. В рамках спортивного мероприятия состоится и студенческая эстафета, и забег для всех желающих.
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