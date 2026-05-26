В Петербурге ко Дню города на картах 2ГИС появилась анимация фейерверков
Ко Дню города 2ГИС добавил на карту Санкт-Петербурга анимацию фейерверков. Ее можно увидеть при клике на 3D-модели знаковых зданий города. Об этом сообщили в пресс-службе навигационного сервиса.
По данным «Петербургского дневника», анимацию салютов можно будет увидеть с 25 по 31 мая, нажав на модели Казанского и Исаакиевского соборов, Адмиралтейства, Ботанического института, Мариинского театра, «Лахта Центра» и «СКА Арены».
«Ко Дню города мы добавили на карту Петербурга праздничную атмосферу — достаточно нажать на 3D-модель знакового здания, и над ним "включается" салют. А стикеры символов города позволяют отправить друзьям настроение в один клик», — рассказала продакт-маркетинг-менеджер 2ГИС Анастасия Дегтева.
Кроме того, в разделе «Друзья на карте» появится возможность поделиться местоположением с друзьями и общаться с другими пользователями. Указанные функции уже доступны в последней версии мобильного приложения 2ГИС на Android и iOS.